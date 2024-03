La obra maestra del cine que desaparecerá de Prime Video en pocos días

Las plataformas de streaming van incluyendo nuevo contenido semanalmente en sus catálogos. Una necesidad clave para mantener a los suscriptores entretenidos con novedades recientes de la ficción, como por grandes títulos del pasado. Sin embargo, los títulos que no son originales ni propiedad intelectual de Netflix, HBO Max y compañía, terminan desapareciendo tarde o temprano por el simple hecho de que sus contratos y permisos de distribución en la exhibición terminan por expirar. Un hándicap que los servicios de vídeo bajo demanda no anuncian a los cuatro vientos. Por eso y, como siempre estamos con el ojo avizor, no podemos dejar pasar por alto que Prime Video va a eliminar de su contenido una obra maestra del séptimo arte. Hablamos de Paris, Texas. La película de culto que a mediados de los 80 abordó con una sensibilidad muy especial el abandono, el amor y el lastre acumulado de los errores del pasado.

La bella factura de esta obra maestra del celuloide no es ninguna sorpresa, cuando atendemos a quién está tras las cámaras. Wim Wenders, el que para muchos es el mejor cineasta alemán de la historia, firmó una impecable road movie llena de retratos impecables sobre el exilio, los reencuentros y las relaciones entre sus dolientes personajes. Antes de Paris, Texas, Wenders ya era un director consolidado en la industria autoral, habiendo retratado el sufrimiento y la compasión en 1977, con El amigo americano. Sin todavía un premio Oscar en su haber, sin duda el certamen donde sí que han sabido apreciar su labor como narrador es en Cannes. El territorio de la Croisette le ha valido al realizador el premio FIPRESCI por En el curso del tiempo, el gran Premio del jurado con ¡Tan lejos, tan cerca! y el Un Certain Regard por La sal de la tierra. Paris, Texas consiguió la Palma de Oro a la Mejor película, el Premio del Jurado Ecuménico y el FIPRESCI.

‘París, Texas’: ¿De qué trata esta obra maestra del cine?

La sinopsis de París, Texas parece a priori, el de una historia sencilla. Sin embargo, su planteamiento huye de convencionalismos, con una construcción y elegancia visual que dejará a cualquier esteta pegado a la pantalla: “Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida cuatro años antes, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. A medida que va recuperando la memoria y se relaciona con personas de su pasado, se plantea la necesidad de rehacer su vida”.

El poderoso guion, escrito por el actor Sam Shepard, cuenta con unas interpretaciones legendarias. El reparto está protagonizado por Harry Dean Stanton, interprete alemán fallecido el pasado 2017 que fue un habitual en el cine de David Lynch y que apareció en proyectos tan dispares y memorables como Corazonada, 1997: Rescate en Nueva York o Alien. Completando el elenco tenemos a Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Clément, Hunter Carson y Bernhard Wicky.

¿Es sencilla de ver? ¿Cuándo dejará de estar disponible?

Con 144 minutos y tomándose paulatinamente su tiempo en arrancar, quizás haya partes de París, Texas un poco exigentes para el espectador medio que esté acostumbrado a ver las últimas novedades de Netflix. No es por otra parte, un trabajo complejo como podría ser el Persona de Bergman. Pero la realidad es que al final, precisa de una implicación y mentalidad abierta por parte del espectador, pues se maneja en esencia un lenguaje cinematográfico alejados del cine moderno como mero entretenimiento.

La cinta dejará de estar disponible de Amazon prime Video a partir del domingo 31 de marzo, aunque seguirá estando disponible bajo suscripción en Acontra plus y bajo alquiler en Filmin, Rakuten TV y Apple TV.

¿Recibirá Wim Wenders en algún momento su Oscar?

La Academia no consideró la labor de Wenders hasta que lo nominaron por primera vez en el 2000. De hecho, la alfombra roja sólo lo ha tenido en cuenta cuando ha rodado documentales de la talla de Buena Vista Social Club, Pina y La sal en la Tierra. La pasada edición recibió por fin, la nominación por la japonesa Perfect days. Pero salió derrotada por la británica La zona de interés. El alemán tiene más probabilidades de recibir la estatuilla honorífica que por confeccionar alguna nueva obra maestra del cine.