Nuevo tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: la secuela expande su universo y nos presenta a Yoshi

Todavía quedan tres meses para su estreno, pero Super Mario Galaxy ha vuelto ha expandir las expectativas de los fans con un nuevo adelanto que tiene a Yoshi como reclamo principal. La primera parte, ya nos presentó a la mayoría de personajes esenciales en la franquicia e incluso introdujo la presencia de Donkey Kong. Ahora, el mundo de la propiedad intelectual de Nintendo crece todavía más con una continuación que promete grandes dosis de acción y lugares inexplorados a los que los dos hermanos fontaneros deberán hacer frente.

La secuela volverá a estar dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic con un libreto de Matthew Fogel, el escrito que ya consiguió adaptar a las mil maravillas la creación para consolas de Shigeru Miyamoto. La primera parte fue un éxito incontestable, llegando a recaudar 1.300 millones de dólares y a convertirse en la película sobre un videojuego más taquillera de la historia. Por eso, Nintendo y Universal Pictures han decidido volver a poner en manos de los mismos responsables, el seguimiento de esta franquicia que promete volver a ser un filón en la cartelera internacional. Brian Tyler regresa en el apartado musical y el casting de voces originales se repite, con Chris Pratt dando vida a Mario, Charlie Day siendo Luigi, Anya Taylor-Joy encarnando a la princesa Peach y Jack Black asumiendo nuevamente el rol del villano Bowser.

‘Super Mario Galaxy’: la presentación de Yoshi

En plan Mad Max, el material promocional nos presenta a unos motorizados Mario y Luigi atravesando el desierto para llegar a una especie de pirámide invertida que ha colisionado en la arena. Nuestros héroes se adentran y tras creer haber encontrado a un enemigo, pronto descubren a una criatura que sólo tiene miedo. Sí, en Super Mario Galaxy, Yoshi nos va a robar el corazón en más de una ocasión.

Por eso, aparte de bombardearnos con escenas de acción espectaculares, el adelanto de la cinta pone el foco en la criatura verde. Yoshi será un reclamo humorístico y de seguro, un producto comercial con el que ganar millones de dólares en merchandising. Pero también, el papel en la historia no será baladí, pues su origen podría ser la clave para descifrar los peligros a los que se enfrentarán los protagonistas.

Explorando el universo del videojuego

Todavía no se ha revelado la trama oficial de Super Mario Galaxy, aunque la aparición de Yoshi viene a confirmar el «alcance más amplio» que Horvath y Jelenic han prometido con la segunda parte.

Por el título y diversas filtraciones, se espera que la película se inspire en gran medida en el videojuego homónimo, incluyendo viajes espaciales y explorando el universo del videojuego. Incluyendo a la villana Rosalina y los Lumas como nuevos villanos del filme.

Super Mario Galaxy: La película llegará a los cines el próximo 1 de abril. Mes que vendrá cargado de novedades fílmicas. Desde La Grazia de Paolo Sorrentino, pasando por el biopic de Michael Jackson, hasta la secuela del Diablo viste de Prada.