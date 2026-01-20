Netflix consigue la exclusividad en el streaming de la película del mundo de los videojuegos más esperada

La sinergia entre videojuegos y cine nunca ha vivido una relación tan estrecha. En el pasado, la traslación de los universos digitales a la gran pantalla se vivía como una especie de constante quimera, repleta de fracasos económicos. Pero ahora, todos los grandes estudios han sabido dar con el punto de equilibro perfecto entre contentar los jugadores ávidos de reconocer sus títulos y atraer a los espectadores ajenos al mundo de las consolas. En cines, cintas como Super Mario Bros o Una película de Minecraft han arrasado. Sin embargo, el mundo de las plataformas no se queda atrás. HBO Max tiene todavía un gran recorrido por delante con The Last of Us, mientras que Prime Video tiene en emisión en estos instantes, la segunda temporada de Fallout. Aunque la gran noticia del servicio de vídeo bajo demanda la acaba de protagonizar Netflix: la marca tendrá en exclusiva el estreno online de la película sobre Zelda.

The Legend of Zelda estará producida por Columbia Pictures, la cual actúa como filial de Sony Pictures. Y es aquí donde el salto de los cines a la «·gran N roja» cobra un sentido. La major de origen nipón mantiene un acuerdo que se remonta a principios de 2021, tejiendo un puente estratégico entre la exhibición en salas y el salto al catálogo de Netflix. Porque a diferencia de otros sello que apostaron por crear su propia ventana en una aplicación de visualización de contenidos, Sony ha seguido expandiendo su presencia en el patio de butacas internacional, apoyándose en gran medida en la líder del streaming. Así, tras éxitos como Los Mitchell contra las máquinas (Michael Rianda y Jeff Rowe, 2021) o la reciente Las guerreras k-pop (Chris Appelhans y Maggie Kang, 2025), la nueva misión de Netflix será la de impulsar la película de acción real de Zelda, después de que esta se proyecte en cines a partir del 7 de mayo de 2027.

Netflix tendrá en exclusiva la película de ‘Zelda’

Sony coproduce el filme junto a Nintendo, la compañía de videojuegos que tiene en propiedad la licencia comercial del título. Porque al igual que la primera, el estudio fundado por Fusajirō Yamauchi posee una estrategia de expansión audiovisual en la que diversifica la ampliación de su IP, sin asumir demasiados riesgos y teniendo todavía un estrecho control creativo. Metodología que ya ha asumido con anterioridad en su asociación con Universal Pictures para llevar al fontanero saltarín de las plataformas a la cartelera.

Eso sí, el reto con The Legend of Zelda será mayor. Pues la adaptación deberá contar con un potente desempeño en el diseño de la producción para recrear el vasto reino de Hyrule.

¿Quién está detrás del proyecto?

Aparte del apoyo de Netflix en el campo del streaming, la película de Zelda cuenta con un equipo liderado por el realizador Wes Ball. Responsable de las adaptaciones de la trilogía de El corredor del laberinto y de El reino del planeta de los simios. En el campo del libreto, la producción cuenta con los guionistas Derek Connolly (Detective Pikachu) y T.S. Nowlin (El proyecto Adam).

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025

En el reparto, sabemos que el rol de la princesa Zelda correrá a cargo de Bo Bragason (Rey y Conquistador), mientras que Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) encarnará el papel de Link.