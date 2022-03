Los amantes de la ciencia ficción y del terror están de enhorabuena. Alex Garland, director de películas como Aniquilación o Ex Machina regresa con una historia que mezcla fantasía y horror, bajo la piel de Jessi Buckley. Men ya tiene un nuevo tráiler y es tan escalofriante como cualquier otra historia creada por el cineasta británico.

Producida bajo el prestigioso sello de A24, Men narra la retirada a una solitaria campiña francesa por parte de Harper, después de que esta sufra el fallecimiento de su esposo. Todo parece comenzar de forma idílica como bien muestra el adelanto y, cuando la protagonista cree haber encontrado un lugar perfecto para recomponerse, algo o alguien comienza a acecharle desde la oscuridad. Lo que comienza como una sensación extraña y anecdótica, se vuelve una auténtica pesadilla que hará recordarle sus miedos y pensamientos más oscuros.

Buckley está de rigurosa actualidad, debido a la nominación a mejor Actriz de Reparto que tiene en estos Oscar 2022 gracias a La hija oscura. No obstante, Rory Kinnear (Descifrando Enigma, Skyfall) también tiene una fuerte presencia en el film, ya que interpreta a varios personajes. Lo de contar con pocos personajes para narrar sus historias el algo muy propio de Garland, quien tan solo necesito a tres para Ex Machina y que en Aniquilación profundizó sobre todo en los roles de Natalie Portman y Oscar Isaac. Por otro lado, aunque esta no sea en principio una historia de ciencia ficción, Men parece que se manejará en los códigos de tensión paranormal habituales de su director. Una característica que vimos reflejada recientemente, en la miniserie DEVS para HBO, en la que su protagonista se encontraba bajo una constante amenaza.

Las imágenes que construye Garland para una historia, cuyo guion ha firmado él mismo, son realmente escalofriantes, destacando la del hombre que lleva una inexpresiva careta de mujer rubia (aparentemente de Marilyn Monroe) o el túnel oscuro en el que se repite un eco demasiadas veces…

Por si la presencia de las diferentes versiones interpretativas de Kinnear no fuesen lo suficientemente inquietantes, además la protagonista tiene visiones de un hombre (Paapa Essiedu), quien podría ser su difunto marido, precipitándose al vacío de forma dramática. Men está programada para estrenarse en Irlanda, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido el próximo 20 de mayo. Por el momento, En España todavía no ha encontrado distribución, por lo que no sabemos si llegará a las salas o si directamente aparecerá en algún servicio de streaming como Amazon, como ya le sucedió a la anterior producción de A24, The Green Knight.