Nuevo tráiler de ‘El astronauta’: Adam Sandler y Netflix siguen de idilio

Por fin, Netflix ha presentado el nuevo tráiler de El astronauta. La última colaboración entre el gigante del streaming y el actor Adam Sandler, una asociación que ha supuesto muchas alegrías a nivel de visualizaciones para la productora. Sin embargo, esta vez no se trata de una comedia, sino de un drama de ciencia ficción en el que tiene a dos nominados al Oscar como compañeros de reparto; Carey Mulligan y Paul Dano.

Sandler encarna a un astronauta que se encuentra a miles de kilómetros de su hogar, en un triste y aislado momento para su personaje. Una historia que presentará temas candentes como la soledad y la supervivencia, un tipo de papel dramático en el que no estamos acostumbrado a ver al actor. El reparto de El astronauta se completa con Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Lena Olin (La insoportable levedad del ser) e Isabella Rossellini (La muerte le siente bien).

Tráiler de ‘El astronauta’ y sinopsis oficial de Netflix

La sinopsis oficial de El astronauta señala lo siguiente: “Seis meses después de una solitaria misión de investigación al borde del sistema solar, un astronauta, Jakub (Sandler), se da cuenta de que el matrimonio que dejó atrás podría no estar esperándolo cuando regrese a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa, Lenka (Mulligan), es ayudado por una misteriosa criatura del principio de los tiempos que se encuentra escondida en las profundidades de su nave. De nombre Hanus (con la voz de Dano), trabaja con Jakub para darle sentido a lo que salió mal antes de que sea demasiado tarde. Dirigida por Johan Renck, está basada en la novela El astronauta de bohemia”.

Como puede apreciarse en el tráiler de El astronauta, Sandler lo está dando todo para que la crítica lo vuelva a tener en cuenta, después de una carrera construida sobre comedias ligeras. No obstante, en su filmografía, cuando se ha querido poner serio nos ha dejado grandes papeles además de demostrarnos que para nada es un mal actor.

En la producción del filme encontramos a Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman, Max Silva y el actor Channing Tatum.

El Adam Sandler más serio ha demostrado ser un gran actor

Al igual que sucedió con Jim Carrey, Sandler ha demostrado que cuando le pone un rol dramático, salirse de su zona de confort le sale excepcionalmente bien. Al primero le sucedió con Man on the Moon, ¡Olvídate de mí! O El show de Truman, mientras que el segundo, ha hecho lo propio gracias a cineastas de la talla de los hermanos Safdie y Paul Thomas Anderson.

Diamantes en bruto, Embriagado de amor y The Meyerowitz Stories son sus principales cartas de presentación, aunque también ha firmado comedias brillantes, más allá de los éxitos comerciales. Es el caso de Garra, el filme deportivo en el que descubría el talento de Juancho Hernangómez.

‘El astronauta’, una propuesta más de la asociación Sandler-Netflix

Happy Madison, la productora del neoyorquino, firmó un acuerdo de exclusividad en 2014 con la corporación fundada por Marc Randolph y Red Hastings. Un pacto que rompió todos los récords nada más comenzar con Los ridículos 6. Desde ese momento, la asociación se ha hecho mas fuerte, llegando a realizar 4 películas en el 2017, entre las que se incluían Sandy Wexler o la propia The Meyerowitz Stories, del director Noah Baumbach.

En 2019 llegaría Criminales en el mar y en 2023 su secuela, Criminales a la vista. Además puso su voz al personaje protagonista de la cinta animada Leo. Los proyectos de ambos siempre se han colado en el Top 10 de Netflix, acumulando miles y miles de horas de reproducción por parte de los suscriptores.

La adaptación de Kalfar corre a cargo del guionista Colby Day, un debutante en el campo que este mismo año firma el guion original de In the Blink of an Eye, protagonizada por David Diggs y Rashida Jones. El sueco Johan Reck vuelve al terreno del largometraje tras rodar incontables videoclips a artistas de la talla de New Order y Kylie Minogue y de supervisar capítulos de series como Bloodline, Chernobyl o Bates Motel.

Sandler tiene por delante dos filmes más junto a Netflix, uno llamado Jay Kelly junto a George Clooney. Otro que filmará bajo el sello A24 y Bennny Safdie. El astronauta llegará a Netflix el día 1 de marzo del 2024.