Nueva imagen de Will Poulter como Adam Warlock en ‘Guardianes de la galaxia 3’

Marvel ya va preparando el terreno para los estrenos que llegarán este 2023. Si bien la que parece la historia más importante del año para la casa de las ideas es Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, esto no quita para que el equipo de Kevin Feige se prodigue en ir mostrando cosas de la será la cinta más triste y nostálgica, completando una trilogía en forma de despedida: Hablamos de Guardianes de la Galaxia Vol.3. En ella, aparte de decir adiós al director James Gunn y a Dave Batista como Drax, se nos presentará al Adam Warlock de Will Poulter. Uno de los personajes más poderosos del universo de los cómics.

Adam Warlock is "definitely not a good guy" in #GuardiansOfTheGalaxyVol3, James Gunn tells Empire.

