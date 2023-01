Dave Bautista confirma su adiós al personaje de Drax y lo define como un «alivio»

Que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 va a ser una cinta llena de despedidas no es ningún secreto. El propio director James Gunn dejará de dirigir entregas de la franquicia, principalmente, porque ahora ocupa el puesto junto a Peter Safran de productor ejecutivo de DC en Warner Bros. Discovery. Esto sumado a los rumores que apuntan a que el grupo se dividirá tras una dramática muerte y que el primer tráiler nos ofreció un vistazo bastante más sentimental de lo que nos tiene acostumbrados la saga, confirman todas las preocupaciones de los fans. Ahora por primera vez, Dave Bautista ha hablado de su adiós a su personaje Drax.

No era ningún misterio que esta sería la última aventura para Bautista en Marvel, de hecho era bien sabido que el exluchador de la WWE quiere virar desde hace tiempo su carrera hacia papeles más serios: “Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo. Pero hy un alivio (que se acabó). No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado; es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”.

Drax fue el primer papel relevante para Bautista como intérprete, después de aparecer como secundario y protagonista en títulos menores que fueron directamente al mercado doméstico. Tras el éxito de la historia origen del supergrupo espacial, ganó cierta popularidad que le llevaría después a aparecer en producciones como Blade Runner 2049, Dune y la película de Zack Snyder para Netflix, Ejército de muertos. El musculado actor siempre ha definido a Drax como un personaje que cambió su vida y en la conversación con el medio norteamericano, recordó como su compañero del wrestling Steve Austin le aconsejó sobre su paso al mundo de la interpretación de Hollywood. “Me dijo ‘Vas a recibir ofertas por guiones horrible. El dinero será tentador. No te dejes atrapar en esa trampa’”, contaba de su conversación con el luchador que en el show del cuadrilátero recibía el nombre de Stone Cold.

A Dave Bautista no le importa ser una estrella de cine, sino que tan sólo le interesa ser respetado por sus compañeros y crecer como intérprete. Además de Guardianes de la galaxia Vol.3, este año aparecerá en Llaman a la puerta de M. Night Shayamalan y Dune: parte dos, entre otros grandes títulos.