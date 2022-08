‘Noticia de un secuestro’, la miniserie sobre esta obra de Gabriel García Márquez que estrena Amazon Prime

Casi treinta años después de la publicación de Noticia de un secuestro del escritor Gabriel García Márquez en 1996, Amazon Prime Video estrena una miniserie inspirada en esta obra el viernes 12 de agosto, una de las novedades de este mes. Cuenta la historia de cuatro mujeres secuestradas por ‘Los Extraditables’, un grupo encabezado por Pablo Escobar que desató terror en la Colombia de principios de los 90. Noticia de un secuestro cuenta una historia dura y basada en casos reales que explica lo que ocurrió en esa época tan difícil de la historia de este país.

Noticia de un secuestro es una miniserie de 6 episodios de una hora de duración que ha sido producida por Rodrigo García Barcha, el hijo del escritor al que ya conocemos por su trabajo en The Affair y Six Feet Under y dirigida por Andrés Wood. La serie que se podrá ver en Amazon Prime Video está protagonizada por algunos de los actores más conocidos de Colombia como Cristina Umaña y Juan Pablo Raba y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Basada en casos reales

La historia que contó Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro estaba basada en casos reales que tuvieron lugar en Colombia durante el llamado narcoterrorismo. En esos terribles años los periodistas, los políticos y muchos ciudadanos fueron víctimas de este tipo de crueles secuestros que sembraron el terror en el país.

El grupo Los extraditables estaba conectado con el Cártel de Medellín y Pablo Escobar y su misión era evitar que los criminales colombianos fueron extraditados a otros países para ser juzgados por sus crímenes. Para lograr su objetico usaban tácticas como el secuestro y las amenazas e impusieron el terror en la sociedad colombiana.

Un buen reparto en Noticias de un secuestro

Los protagonistas de Noticias de un secuestro son interpretados por los actores Cristina Umaña y Juan Pablo Raba que dan vida a Maruja Pachón, una periodista que es secuestrada de camino a casa por el grupo conocido como Los Extraditables y el esposo de Maruja, Alberto Villamizar Cárdenas, un político y diplomático colombiano. Maruja Pachón es secuestrada por este grupo junto con la también periodista Beatriz Beatriz Villamizar de Guerrero (Julieth Restrepo), la cual se convertirá en su compañera y aliada en esta situación tan peligrosa.

Además, en el reparto de esta serie están Majida Issa que interpreta el papel de Diana Turbay, Constanza Duque a Nydia Quintero, Carmenza Gómez como Marina Montoya, Brandon Figueredo a Andrés Villamizar, Laura Alonso Escobar a Damaris e Ilenia Antonioni a Carolina, entre otros. Una buena opción para los que quieran ver esta adaptación de la obra de García Márquez y conocer este capítulo de la historia de Colombia.