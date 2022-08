Descubre todas las series que se estrenan del 8 al 14 de agosto

En la semana del 8 al 14 de agosto se estrenan numerosas series entre las que destacan La profesora, la temporada 3 de Locke & Key o Yo nunca, Moonhaven, A League of Their Own o Noticia de un secuestro, entre otras.

Las series que se estrenan esta semana:

Lunes, 8 de agosto

La profesora

Filmin estrena esta serie protagonizada por Jenna Garvey, una profesora muy popular entre sus alumnos pero que lleva una vida un tanto desordenada. Después de una noche de borrachera a Jenna la acusan de haber mantenido relaciones sexuales con uno de sus alumnos de 15 años. La protagonista de la seri decide declararse culpable ya que no recuerda lo ocurrido y para evitar que el joven tenga que declarar. La profesora descubrirá que las pruebas que la incriminan son falsas.

Martes, 9 de agosto

Locke & Key Temporada 3

Netflix estrena, entre sus apuestas de verano, esta serie que adapta las novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez. Una serie protagonizada por los hermanos Locke y su madre que después del asesinato de su padre en unas circunstancias misteriosas se mudan a Keyhouse una casa antigua en la que al poco tiempos descubrirán que está llena de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. También se darán cuenta de que un misterioso demonio se está despertando y su objetivo es robar las llaves.

School Tales: La serie

Netflix estrena esta serie en la que se cuenta la historia de un instituto en cuyos pasillos de esconden unos horrores inconcebibles. Una antología de historias de fantasmas dirigidas por veteranos cineastas de terror tailandeses.

Jueves, 11 de agosto

Moonhaven

AMC+ estrena esta serie de suspense ambientada en una comunidad utópica construida en la Luna. La protagonista es Bella Sway (Emma McDonald), una contrabandista y piloto de un carguero lunar que es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, un asentamiento ubicado en la Luna y encargado de buscar las soluciones para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra. Bella se verá envuelta en una conspiración para hacerse con el control de la inteligencia artificial responsable de los milagros de Moonhaven.

Para siempre

SundanceTV estrena este drama italiano de 8 episodios que cuenta la historia de una relación sentimental que se desmorona tras once años de matrimonio y un hijo en común. La ruptura de Anna y Enrico se convierte en una guerra por la custodia de su hijo Pietro. En el proceso surgirán dolorosos secretos, violencia familiar o incluso restos de una depresión posparto, hasta requerir incluso la intervención de los servicios sociales para evaluar la capacidad de los padres para poder cuidar de su hijo.

Viernes, 12 de agosto

Yo nunca Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de esta serie creada por Mindy Kaling basada en sus propias vivencias. Cuenta la complicada vida de una adolescente de origen indoamericana y sus problemas familiares y sentimentales.

A League of Their Own

Amazon Prime Video estrena esta serie inspirada en la película Ellas dan el golpe de 1992 que cuenta la historia de una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. Una ficción que explica el esfuerzo que hicieron estas mujeres para conseguir su propio camino tanto en la liga como fuera de ella.

Después del huracán

Apple TV+ estrena esta serie basada en hechos reales que adapta el libro de la periodista ganadora del Premio Pulitzer Sheri Fink. Una serie protagonizada por Vera Farmiga y que narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de la zona. La ficción cuenta cómo se se cortó la electricidad, el calor se disparó y los agotados trabajadores de un hospital de Nueva Orleans se vieron obligados a tomar decisiones que no podrían olvidar.

All You Need

Filmin estrena la serie LGTB del momento en Alemania. Una ficción situada en Berlín en la era Grindr que cuenta la historia de cuatro hombres homosexuales y sus problemas en la vida y en el amor.

Noticia de un secuestro

Amazon Prime Video estrena esta serie inspirada en hechos reales y en la crónica de título homónimo que Gabriel García Márquez publicó en 1996. La serie relata la terrible aventura de un grupo de personas que fueron secuestradas en los noventa por narcotraficantes colombianos.

Domingo, 14 de agosto

Power Book III: Raising Kanan Temporada 2

Starzplay estrena la segunda entrega de la precuela en la que se explica el principio de la historia de Kanan en 1991 en el barrio Southside Jamaica en Queens. Sus protagonistas pronto se darán cuenta de que estas calles no son ningún juego.