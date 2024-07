Ni HBO ni Netflix: así es la plataforma de ‘streaming’ con la que podrás ver ver series y pelis gratis

Las plataformas de streaming tienen cada día más usuarios y la demanda de películas, series o documentales es cada vez mayor. Además de todas las habituales como Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin existen otras muchas que llevan poco tiempo, pero que cada día tienen más usuarios. Una de las que está creciendo más es Tubi, a la que se puede acceder desde hace tiempo en Estados Unidos y Canadá y permite ver ser y películas gratis. Se trata de un servicio de streaming gratuito propiedad de Fox Corporation que cuenta con 80 millones de usuarios activos en Estados Unidos y Canadá, y llegará próximamente al Reino Unido, donde aumentará esa cifra de forma considerable. En el último año ha crecido un 60%, mucho más que otros servicios de streaming conocidos y tiene una media de un millón de espectadores cada minuto, según datos de Nielsen.

Una de las grandes ventajas es que tiene el servicio de streaming Tubi es que no hay que pagar cuotas de suscripción ni gastos relacionados con la reproducción de sus contenidos. Esta circunstancia permite a sus usuarios disfrutar de una amplia variedad de programas de televisión y películas de forma gratuita. Hay que tener en cuenta que Tubi tiene una biblioteca de más de 20.000 películas y programas de televisión para visualización bajo demanda. Esto supone 17.000 más de los que ofrece la plataforma de Netflix y muchos más que otras menos conocidas como Filmin, Prime Video, Max o Disney+.

La plataforma de streaming Tubi se ha asociado con varias emisoras y estudios, incluidos Disney, Lionsgate, NBCUniversal y Sony Pictures Entertainment para ir aumentando su catálogo poco a poco. Tubi ya supera en número de usuarios a Disney+ y HBO Max, incluso a otros servicios gratuitos que funcionan de forma parecido como Pluto y Roku. Hay que tener en cuenta que la forma de funcionamiento de Tubi es diferente que el de las demás plataformas de streaming, y esto es una de las razones de su éxito.

¿Cómo funciona la plataforma de streaming Tubi?

El funcionamiento de esta plataforma de streaming es diferente porque lo hace es conseguir las licencias del contenido ya hecho. Gracias a esto y a la publicidad puede permitir que sus usuarios puedan ver los programas de televisión y las películas gratis. Estos servicios se conocen con el nombre de canales FAST (free ad-supported streaming television), que permiten ver contenido online gratis, pero con publicidad que es la forma de financiación de la plataforma.

Los responsables de Tubi justifican su crecimiento debido a factores como haber eliminado la barrera de coste a través de los anuncios y ofrecer una amplia variedad de contenido. Hay que tener en cuenta que son los que más películas y programas tienen, lo que les ha colocado por delante de plataformas como Roku que es la segunda en número de contenidos. Otra de las razones de su crecimiento puede ser que intentan dar al usuario lo que quiere y cuando quiere.

¿Cómo ver Tubi en España?

El problema es que Tubi es el servicio de transmisión de películas y TV gratuito más grande de los Estados Unidos, pero por ahora no está disponible en España. Si entras en la plataforma te dirán que lamentablemente actualmente no están disponibles en tu área. Además, aunque el contenido ya está ofreciéndose en Reino Unido, en España todavía no se ha anunciado la llegada de esta plataforma de streaming a nuestro país.

Por lo tanto, como la plataforma todavía no ha llegado a España, para ver sus contenidos lo único que se puede hacer es intentarlo a través de los servicios VPN que permiten cambiar la dirección IP a una ubicación en los Estados Unidos. Esta es la única manera para acceder al contenido de Tubi, que está restringido en España. Cuando se hace este cambio ya se puede disfrutar de todas las películas, programas de televisión y de todos los contenidos que ofrece.

Fox Corporation de Rupert Murdoch ya está entrando en el competitivo mercado de transmisión de video gratuito y con publicidad del Reino Unido. Allí tendrá que competir con plataformas de streaming como Netflix, Disney+, ITVX y Channel 4, así como con BBC iPlayer. Tubi ya ha anunciado que en Reino Unido ofrecerá más de 20.000 películas y series de televisión con publicidad, incluido contenido de Disney, Lionsgate, NBCUniversal y Sony Pictures Entertainment. También incluirá una selección de contenido británico, indio y nigeriano.

Su gran competidora es la plataforma Roku, pero tampoco está todavía implantada en España. En Europa este servicio de streaming ya está disponible en varios países europeos: Alemania, Francia y Reino Unido. También está en Estados Unidos, Australia y Canadá y en otros países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Honduras y muchos más. Estaremos atentos a la llegada de estos dos servicios de streaming a nuestro país.