Ni ‘Green Book’ ni ‘La carretera’: la mejor película de Viggo Mortensen tiene las horas contadas en Netflix

Puede que la mayor parte del público lo recuerde por ser Aragorn en la trilogía de El señor de los anillos, pero la carrera de este actor norteamericano de ascendencia danesa va mucho más allá de la la adaptación audiovisual de la Tierra media de J.R.R. Tolkien, por mucho que su legado sea tan épico como incontenible. Entre otras cosas porque dado el nivel de su filmografía, resulta bastante complejo determinar cuál es la mejor película de Viggo Mortensen, aunque tenemos claro que una de ellas va a desaparecer de Netflix en cuestión de horas. Nos referimos a la increíble adaptación de la novela gráfica de John Warner y Vince Locke, Una historia de violencia.

Estrenada en 2005, este thriller psicológico supuso de nuevo la validación general del intérprete tras la proyección en salas de El señor de los anillos: El retorno del rey y de la simplista Océanos de fuego. Sin embargo, aparte de su calidad inherente, el protagonismo de Una historia de violencia funcionó como la primera piedra angular del tándem entre Mortensen y el cineasta David Cronenberg. Juntos regresarían dos años después con Promesas del este (primera nominación al Oscar para el actor, y le seguirían apuestas de la talla de Un método peligroso y la más reciente, Crímenes del futuro. La relación entre ambos es tan buena que el realizador canadiense terminó apareciendo como actor en Falling, la ópera prima como director del que fuese el valiente heredero de Isildur en la radiografía audiovisual confeccionada por Peter Jackson. Desgraciadamente, hoy es el último día para ver la mejor película de Viggo Mortensen dentro del catálogo de Netflix, pues el terminal la va a eliminar mañana, día 21 de octubre. Y por si fuera poco, lo peor es que no está disponible en ninguna otra plataforma del mercado (sólo bajo alquiler en Amazon Prime Video).

Adiós a le mejor película de Viggo Mortensen en Netflix

Bajo un guion adaptado por Josh Olson, la sinopsis original de Una historia de violencia nos pone en la piel de Tom Stall, un hombre aparentemente corriente que posee una vida idílicamente tranquila junto a su mujer y a su hijo en una reducida localidad de Indiana. Allí casi nunca pasa nada, pero un día tras evitar heroicamente un robo en su restaurante, se convierte en el ídolo local y eso capta la atención de un extraño grupo de personas que saben de su misterioso pasado.

Más allá del protagonismo de Mortensen, el elenco principal se completa con nombres tan reconocidos como Maria Bello (Prisioners), William Hurt (El bosque) y Ed Harris (El show de Truman). Tras ellos, Ashton Holmes, Stephen McHattie, Heidi Hayes, Greg Bryk, Peter MacNeill y Kyle Schmid cierran el elenco secundario.

‘Una historia de violencia’: redención y perdón

Una historia de violencia recibió dos nominaciones en los Oscar de 2006 (mejor actor de reparto para Hurt y guion adaptado) y aunque no se llevó ninguna de dichas estatuillas es con diferencia uno de los mejores largometrajes de un año en el que Crash y Brokeback Mountain se llevaron las principales consideraciones.

Pura, explosiva y redentora…Una historia de violencia no se queda anclada en los típicos clichés de su categoría, sino que ahonda en la idea del perdón como noción vehicular para la transformación de los hombres.