L.O.L. Surprise! Estrena su primera película de forma exclusiva en Netflix. La famosa marca de muñecas entra en el mercado del streaming con el objetivo de seguir entreteniendo a los más pequeños bajo las aventuras de estos divertidos personajes llenos de color y brillo.

La película nos sumerge en el mundo de las L.O.L. Surprise! En el que Queen Bee y su hermana Royal Bee rodarán su primera película en Hollywood. Sin embargo, deberán darse toda la prisa que puedan, ya que el estreno es inmediato. Dentro de la trama, una niña se verá de repente dentro de este mundo donde conocerá a todas las famosas muñecas, teniendo que grabarles la mejor película de la historia. Como hemos podido ver en el adelanto (el original cuenta ya con casi 3 millones de reproducciones), ese largometraje tendrá aventuras que irán de la ciencia ficción, pasando por el terror, hasta la acción de una persecución en coche. Varias secuencias que servirán para presentar a varias estrellas que harán su debut: Gamma Babe (reina de la ciencia ficción), Starlette (la pareja perfecta en una comedia romántica), Ms. Direct (especialista en acción) y Spirit Queen (la chica del mundo del terror). Su historia, al igual que este universo lleno de moda y complementos traerá muchas sorpresas, música y baile. L.O.L. Surprise! Se estrena de forma simultánea en todo el mundo.

La película también supondrá el estreno de tres nuevas canciones compuestas por sus protagonistas y destinadas al enérgico baile de los pequeños de la familia: Get Up and Dance, Shades y Pose. Distribuidas por Sony Music y actualmente disponibles también en las principales plataformas de música.

La marca de juguetes internacional MGA se adentra de este modo en el mundo audiovisual con su primera película, intentando trasladar los valores que son ya un sello característico de la compañía y que se pueden apreciar dentro del propio adelanto. Nociones como el amor y el desarrollo emocional, la diversidad y un mundo positivo en el que pueden entretenerse gracias a las coloridas aventuras de sus protagonistas