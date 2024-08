Netflix le cierra el grifo a Zack Snyder y cancela varios de sus proyectos

Zack Snyder se forjó un nombre dentro del mundo de esas figuras que comenzaron trabajando en la profesión, rodando videoclips en los 90 para figuras importantes de la talla de Rod Stewart o ZZ Top. Después de un fantástico debut en el celuloide con la difícil tarea de filmar un remake de Amanecer de los muertos, el realizador se pasó al mundo de la adaptación comiquera, estrenando 300 en 2006 y Watchmen en 2009. Sin embargo, desde entonces nada le ha salido especialmente bien en su carrera, con varios altibajos incluidos. El último de ellos ha sido el rechazo de Netflix hacia su franquicia fantástica de zombis.

Al cineasta norteamericano se le ha terminado jugar el papel de autor incomprendido con la industria. Tras su salida y cancelación del universo de DC, la legión de fans de Snyder consideraron que Warner Bros había sido muy injusto con su trabajo., la presión en las redes sociales le vino muy bien para conseguir materializar el director’s cut de La liga de la justicia. El discurso en la comunidad cinéfila se debatía entonces en dos bandos particularmente enfrentados. Por un lado, aquellos que creían que al director no se le había dejado plasmar su particular versión del mundo superheroico y por otro, los que ya le veían ciertas costuras a su capacidad y valor como narrador. Sabedor de ese apoyo popular, «la gran N roja» se lanzo a su contratación con el objetivo de tener eso que sí posee la competencia: propiedades intelectuales reseñables. Tres películas y casi un lustro después, Netflix le ha cerrado el grifo al creador. No habrá más películas ni spin-offs sobre la saga que quería revivir un género a partir de la malograda Ejército de los muertos.

Netflix entierra su malgasto

En realidad, la contratación de Snyder formaba parte de esa política de expansión sideral marcada por la empresa californiana durante la pandemia. Una apuesta por crear cantidades ingentes de contenido original para sus suscriptores en una época de bonanza en la que se pensaba que las plataformas serían un negocio sostenibles el tiempo, ocupando el puesto de las salas. Desgraciadamente para la empresa liderada por Ted Sarandos, la alta competencia ha cambiado el rumbo de un mercado en el que la incursión de la publicidad y la eliminación de los sistema multicuentas ha terminado por imponerse.

Con Dan Lin al frente, ahora la plataforma mantiene una estrategia restrictiva y controlada de la inversión. Se acabo eso de producir filmes con presupuestos que sobrepasan los 150 millones de dólares. De hecho, Netflix ya no quiere ni siquiera seguir apostando por sus actores fetiche como Millie Bobby Brown, ni por directores contrastados de la talla de Katheryn Bigelow. Cortarle las alas al universo postapocalítico de Snyder era por tanto, una cuestión de tiempo.

¿Se va Snyder de la compañía?

La información de la cancelación de todos los proyectos en torno al mundo de Ejército de los muertos viene del medio The Wrap, donde Deborah Snyder ha confirmado la negativa de Netflix a seguir con la saga. La cual, obtuvo el mismo año el estreno de la precuela El ejército de los ladrones. El director en su momento, confirmó que estaba desarrollando tanto una secuela como una serie animada al mismo tiempo que pensaba más spin-offs y entregas. La segunda parte, iba a llamarse Planet of the Dead y, siguiendo los acontecimientos de su antecesora, seguiría la historia fuera de Las Vegas con el temible virus expandiéndose por todo el mundo.

Lo cierto es que el propio director había abandonado un poco su propia historia, sumergiéndose en la película de ciencia ficción, Rebel Moon. Todavía no sabemos cómo, pero Snyder logró convencer al estudio de que su fallido intento de filmar una entrega de Star Wars debía dividirse en dos partes e incluso, que era necesaria una versión del director que juntase ambas partes en una pieza de seis horas de duración. Sea como fuere, entre la ópera espacial y la incursión zombi, Netflix ha dilapidado casi 300 millones de dólares con dos productos que no han funcionado ni a nivel popular de su audiencia, ni en la opinión de la crítica especializada. Un nuevo fracaso que habría propiciado que la empresa pusieses tierra de por medio y dejar de potenciar las ideas creativas del cineasta.

A pesar de todo, Snyder estrenará en Netflix El ocaso de los dioses, una serie de animación basada en la mitología nórdica. En 2025 regresará a Warner con una serie precuela de 300.