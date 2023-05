Para James Gunn esta es la mejor película basada en un cómic

James Gunn es desde hace algunos años una auténtica autoridad en el cine de superhéroes. Tanto es así que ha pasado de ser una referencia para Marvel, gracias a la concepción de su trilogía de los Guardianes de la Galaxia, pero también para DC, donde será el responsable junto al ejecutivo Peter Safran de supervisar todo el nuevo universo de Detective Comics. Por eso, su opinión respecto a las adaptaciones a la gran pantalla desde el mundo de las viñetas se debe tener muy en cuenta y, en su última entrevista para GQ explicó cuál era su top 5 películas de cómics de todos los tiempos.

Si bien la lista incluía decisiones previsibles como la clásica Superman de Christopher Reeve o la cinta de animación Spider-Man: Cruzando el multiverso, el cineasta sorprendió a todos cuando sacó a relucir Oldboy como uno de los mejores ejemplos del género. Gunn, al igual que muchas de las personas que la vieron por primera vez, tampoco sabía inicialmente que la cinta dirigida por Park Chan-Wook estaba basada en un cómic. Bueno, en realidad se trata de un manga del japonés Garon Tsuchiya.

“Reinventó la acción y realmente marcó el comienzo de la nueva era del cine coreano que ha continuado hasta el día de hoy”, explicaba el guionista y responsable de la última El escuadrón suicida. James Gunn tiene una gran opinión de la obra de Chan-Wook: “Probablemente todavía hagan las mejores películas de acción del mundo. Pero como película es increíblemente cinematográfica, increíblemente colorida, realmente asquerosa pero también hermosa. Y sorprendente al final…funciona en todos los niveles”.

Pero esta no fue la única atípica adaptación del terreno del papel que mencionó Gunn. La otra fue Una historia de violencia del realizador canadiense David Cronenberg. Al igual que le sucedió con Oldboy, cuando vio el filme protagonizado por Viggo Mortensen por primera vez, no sabía que estaba basado en un cómic. “Simplemente lo vi como una película en sí misma, por lo que no tenía que estar a la altura de nada, no tenía que superar nada. Fue simplemente una película asombrosa en sí misma”, terminaba de explicar el director.

Por delante, aparte del complejo camino que tiene por delante creando el DC Universe, James Gunn dirigirá Superman: Legacy, el reboot adolescente del superhéroe kriptionano. Aunque todavía no sabemos cuál será la fecha del estreno ni hay de momento, un Clark Kent oficial.