Kathryn Bigelow no deja Netflix del todo: dirigirá un thriller apocalíptico

El pasado mes de abril, numerosas fuentes informaron de la salida de la directora Kathryn Bigelow del proyecto Aurora. Una película que iba a adaptar la novela homónima del escritor y guionista David Koepp. Una ruptura creativa que coincide con la serie de medidas restrictivas que Dan Lin, el nuevo responsable de cine de la compañía está instaurando en la empresa californiana. Pero casualmente Bigelow continuará su carrera con un nuevo largometraje que también será una historia sobre el fin del mundo.

Los primeros informes apuntan a que la realizadora asumirá su función tras las cámaras en un thriller sobre la respuesta de la Casa Blanca a un ataque con misiles balísticos en suelo estadounidense. El guion de la historia lo firmaría Noah Oppenheim, responsable de adaptar El corredor del laberinto y se espera que la historia se termine anunciando cuando Netflix realice su próxima presentación a los anunciantes la próxima semana, con lo que la asociación de la ganadora del Oscar y el servicio de streaming no estaría ni mucho menos, rota del todo.

No es tiempo de grandes superproducciones

En 2022, Netflix continuaba con la principal estrategia que le ha colocado en el liderazgo del streaming durante años: apostar por cineastas de renombre para sus películas más importantes. No obstante, la industria en general se está apretando el cinturón presupuestario, ante la cada vez más costosa tarea de atraer al público a las salas. Incluso Disney va a hacer lo propio con Marvel, reduciendo a un máximo de tres cintas lo que el estudio llevará a la cartelera por año. Una estrategia necesaria para la supervivencia de ciertas licencias creativas con las que además, han terminado saturando a la audiencia. Del mismo modo, a pesar de que sus grandes superproducciones terminen pasando por la cartelera, la plataforma liderada por Ted Sarandos no parece poder permitirse ya el riesgo de una inversión de complicado retorno. Sobre todo si esta, termina pasando desapercibida para los premios de la Academia, como tradicionalmente le ha sucedido a la marca.

Bajo este contexto, la información proporcionada por el medio Puck, cuenta que Bigelow está «visiblemente molesta» con las anotaciones de Lin en las que este, pide que la historia reduzca su presupuesto y duración. El medio norteamericano añade que la autora ha resuelto esas cuestiones presupuestarias y sigue adelante con el nuevo proyecto.

Dan Lin: cerrar el grifo a los directores

Menos películas pero de más calidad. Esa es la máxima que Lin y su equipo quieren instaurar en el futuro más inmediato de «la gran N roja». Se acabo eso de firmar proyectos de 200 millones de dólares que se quedan en títulos individuales que nadie vuelve a visitar en su catálogo. Un cambio de rumbo con el que será muy difícil que la marca nos vuelva a abordar con historias de la talla de El agente invisible o Alerta roja. Las medidas llegan hasta tal punto que ni siquiera Millie Bobby Brown se ha librado del rechazo. La compañía descarto su última propuesta fílmica, aun cuando su carrera ha estado intrínsecamente vinculada al terminal.

La demostración de ese rumbo de Netflix es algo que volvió a escenificarse con Aurora. La historia de Koepp sobre unos personajes que se enfrentaban al «colapso del orden social» no terminó de convencer a Lin, aunque este fuese un producto aprobado por la productora en 2022. The New York Times informó en abril que Kathryn Bigelow abandonó la cinta meses antes, mostrando nuevamente cómo la empresa se está alejando de las costosas propiedades impulsadas por sus directores. Aquella noticia del medio neoyorquino mencionaba del mismo modo, las preocupaciones presupuestarias del terminar con Edward Berger, el cineasta tras Sin novedad en el frente.

Kathryn Bigelow lleva 7 años inactiva

La directora de Le llaman Bodhi y Los viajeros de la noche se convirtió en un fenómeno de la industria cuando en en los Oscar del 2010 derrotó a Avatar con En tierra hostil. Desde entonces, Kathryn Bigelow, volvió otra vez a un conflicto bélico para retratar la caza a Bin Laden en la valorada La hora más oscura.

Sin embargo, la californiana sólo ha vuelto a dirigir Detroit en 2017. Un drama ambientado en la década de los 60 que retrataba las grandes revueltas y disturbios que hubo en la ciudad de estadounidense a causa de un conflicto racial. Bigelow lleva, de momento, 7 años sin una nueva película. Por lo menos sabemos que si Lin no lo impide, el próximo 2025 podremos volver a verla al frente de un nuevo proyecto.