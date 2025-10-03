Netflix anuncia su película sobre Poli Díaz: ¿Qué famoso actor interpretará al boxeador?

Netflix ha anunciado hoy el inicio de rodaje de su nueva película (pendiente de título final) basada en la historia de Poli Díaz, el potro de Vallecas, dirigida por Daniel Calparsoro (Hasta el cielo, Asalto al Banco Central). Lo cierto es que mucho se ha tardado en llevar al cone la historia de una de las grandes figuras del deporte español. Poli Díaz fue siete veces campeón de España en peso ligero y ocho veces campeón de Europa. Su debut como profesional llegó el 5 de julio de 1986. Desde entonces, mantuvo un récord de imbatibilidad durante cinco años, se granjeó una fama de luchador arriesgado y carismático, y fue una de las últimas figuras mediáticas del boxeo español. Pero esta también será una historia de autodestrucción, de cómo una de las figuras más queridas y populares de nuestro país cayó en un infierno personal. Netflix también ha desvelado el nombre del actor que dará vida a Policarpo Díaz Arévalo

Inspirada en hechos reales, la película sigue la vida de Policarpo Díaz Arévalo, conocido como Poli Díaz, un joven de Vallecas que, pese a una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero. Pero el éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir todo lo que había conseguido. Una historia de ascenso y caída, donde la mayor pelea de Poli será contra sí mismo.

En palabras de Daniel Calparsoro, “esta es una historia veloz que habla de la lucha de un joven que viene de la nada, un boxeador que llega a lo más alto del deporte y la fama, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito. Es la historia de un joven enfrentado a sus demonios que se convirtió en el campeón del pueblo, en un símbolo de superación”.

Producida por Alea Media, la película está dirigida por Daniel Calparsoro, quien también ejerce de productor ejecutivo junto a Aitor Gabilondo (Salvador, Patria) y escrita por Carlos Franco con dirección de fotografía de Tommie Ferreras. El rodaje ya ha comenzado y se desarrollará en varias localizaciones de Madrid y Segovia.

¿Quién dará vida a Poli Díaz?

No sabemos ni el nombre ni la fecha de estreno de esta película peor sí qué se sabe que estará portagonizada por Miguel Herrán. El actor saltó a la fama con la película A cambio de nada por la que consiguió el Goya como Mejor Actor Revelación pero consiguió el éxto a nivel mundial gracias al fenómeno que fue La casa de papel tanto en Antena3 como en Netflix.

En un pequeño clip que ha publicado Netflix es el propio actor el que desvela que ha tejido que cambiar su forma de moverse y de hablar para dar vida a Poli Díaz.

Acerca de Alea Media.

Alea Media, la productora audiovisual fundada por Aitor Gabilondo, lleva años consolidada como referente en la ficción española, situando sus series entre las más vistas y mejor valoradas por espectadores y crítica. Patria, Entrevías, Vivir sin permiso, El silencio o Yo, adicto son algunos de los títulos que Alea ha posicionado en lo más alto del panorama nacional e internacional, además del reciente estreno de su última producción, Animal.