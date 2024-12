Misterio, suspense y secretos: la serie de Netflix más esperada llega el 1 de enero

Después del éxito que tuvo en Netflix la serie Engaños, el próximo 1 de enero se estrenará en esta plataforma de streaming la ficción Te echo de menos que está basada también en una novela del escritor Harlan Coben. Otra serie de misterio que se puede convertir en uno de los éxitos de la plataforma de streaming en 2025. Esta ficción cuenta la historia de la detective Kat Donovan, cuyo prometido llamado Josh desapareció hace 11 años. Todo cambia para ella cuando al mirar una aplicación de citas, Kat encuentra el perfil de Josh y decide encontrarle. Te echo de menos, como todas las ficciones basadas en novelas de Harlan Coben. es un thriller lleno de intriga y giros inesperados que sorprende a todos los usuarios desde el primer minuto. En esta serie se vuelve a repetir la fórmula de una persona que desaparece como en Engaños que la protagonista descubre de forma casual.

Esta nueva serie que se estrenará el 1 de enero en Netflix y es una nueva apuesta por las adaptaciones de novelas de Harlan Cohen como Engaños, Safe, Inocente, No hables con extraños, Bosque adentro, No hables con extraños, Ni una palabra o Quédate a mi lado. Además, la plataforma de streaming está trabajando en otro proyecto para la plataforma que se va a llamar Run Away. Con la serie de misterio y suspense Te echo de menos Netflix va a intentar repetir el éxito de Engaños que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming.

La producción de esta nueva serie es de Quay Street Productions e ITV Studios y, además, ha contado con el escritor Harlan Coben como productor ejecutivo a través de su compañía Final Twist Productions. Por ahora los amantes de las adaptaciones de las novelas de Harlan Cohen tendrán que conformarse con ver el impactante tráiler de Te echo de menos o ver alguna de las ficciones que están en el catálogo de Netflix.

¿De qué trata la serie Te echo de menos?

La premisa de la nueva serie de Netflix es la siguiente: ¿Qué harías si tu ex, que se esfumó sin decir nada, reapareciera en tu vida 11 años después? Eso es lo que le pasa a la detective Kat Donovan que está especializada en desapariciones: su prometido vació los cajones en su ausencia y se desvaneció sin dejar rastro. Según la sinopsis oficial de Netflix: «Cuando la detective Kat Donovan encuentra a su exnovio desaparecido en una aplicación de citas, descubre que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados».

La detective Kat Donovan descubre mirando perfiles en una aplicación de citas una foto de Josh, su exnovio con el que se iba a casar, desapareció y del que todos estos años no se ha sabido naa. La detective tendrá que volver a revisar el caso e intentar descubrir las razones por las que este hombre desapareció sin dejar rastro y ahora muestra su foto en una aplicación de citas.

Además, la detective tendrá que investigar el misterio que rodea al asesinato de su propio padre y si lo que ocurrió ha tenido que ver con la desaparición de Josh. Estas dos investigaciones lograrán desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo y que cambiarán su vida para siempre. ¿Qué puede hacer Kat para lograr desenmascarar a Josh? ¿Se atreverá a quedar con él por medio de esta aplicación de citas?

El reparto de esta nueva serie de misterio

La protagonista de esta serie es de la detective Kat Donovan cuyo papel es interpretado por la actriz Rosalind Eleazar (Slow Horses). Además, en el reparto de la serie están los actores Jessica Kate Plummer, Lenny Henry, Steve Pemberton, Paul Kaye, Samantha Spiro, Lisa Faulkner y Mary Malone, entre otros. En esta nueva serie aparece de nuevo el actor Richard Armitage que ya aparecía en Engaños dando vida a un personaje secundario.

Además de esta serie en Netflix se estrenará en los próximos meses la miniserie de suspense y misterio En fuga, basada también en otra novela de Harlan Cohen que estará centrada en la desaparición de una adolescente y la búsqueda incansable de su padre. También en esta plataforma de streaming se pueden encontrar otros thrillers que te mantienen pegados a la pantalla desde el minuto uno como Palomas Negras, Equipaje de Mano y, por supuesto, Engaños y las demás ficciones basadas en novelas de Harlan Cohen.

Y para los que les gustan las series coreanas hay que recordar que el 26 de diciembre se ha estrenado en Netflix la segunda temporada de la serie El juego del calamar. Una nueva oportunidad para ver lo que ocurrió en esta original serie de suspense que no se parece a nada de lo que hemos podido ver en las plataformas de streaming hasta este momento.