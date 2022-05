Algunas series pasan desapercibidas cuando se estrenan pero con el tiempo gracias al “boca oreja”y se convierten en imprescindibles para el catálogo de la plataforma de streaming. Esto está ocurriendo con la miniserie El turista que estrenó HBO Max en marzo y que con el tiempo se está convirtiendo en una de las más vistas. Una serie de acción de solo seis episodios protagonizada por el actor Jamie Dornan.

El turista es una serie de acción y suspense en la que nadie, ni siquiera el protagonista, sabe lo que está pasando. Su protagonista sufre un problema de amnesia debido a un accidente que le impide saber quién es y conocer la razón por la que le están persiguiendo.

Un hombre solo

Lo que más sorprende de la serie es su comienzo: un hombre está conduciendo su coche solo y tranquilo por una carretera en el desierto rojo del interior de Australia cuando un enorme camión cisterna se pone detrás de él y comienza a perseguirle intentando sacarle de la carretera con extrema violencia.

El resultado es que este hombre acaba herido en un hospital cercano y cuando se despierta no se acuerda de nada de lo que ha pasado. El problema es que tampoco se acuerda de quién es ni de qué hacía en el desierto rojo.

El protagonista de El turista tendrá que descubrir poco a poco quién es y por qué alguien está decidido a matarle. Una policía novata que es enviada al hospital para tomarle declaración y que tiene muchos problemas con su prometido intentará, además de hacer su trabajo, ayudarle a descubrir qué está pasando. Posteriormente, tienen lugar otros sucesos como un incendio y la localización de un cadáver que le harán sospechar que algo grave está pasando.

Unos extravagantes personajes

En El turista todo es extravagante: los espacios, los personajes, las situaciones… La mayoría de sus protagonistas se encuentran en un estado de confusión continúa sobre la situación y la identidad del protagonista de la serie. ¿Quién es este hombre? ¿Ha matado a alguien? ¿Por qué le persiguen?

El protagonista el actor Jamie Dornan borda el papel de hombre amnésico que va atando cabos hasta descubrir quién ha sido en el pasado y por qué le persiguen. Un actor que ha trabajado en series como La corresponsal, La caza y Una canción irlandesa.

En el reparto de esta miniserie de HBO Max también están los actores Danielle Macdonald (Creedme, Dumplin, Patti Cakes), Shalom Brune-Franklin (Line of Duty, Roadkill), Ólafur Darri Ólafsson (Atrapados, The Missing) y Alex Dimitriades (The End, The cry) o Damon Herriman (Mindhunter), entre otros.