Millie Bobby Brown consigue el salto fílmico que necesitaba su carrera: será la gimnasta Kerri Strug

Es uno de los grandes rostros de la generación Z. Sobre todo, gracias a la explosión del streaming como nuevo paradigma de consumo audiovisual. Sin embargo, Millie Bobby Brown todavía no se ha convertido en la figura de la interpretación que todos esperaban cuando se dio a conocer internacionalmente por su papel de Once en Stranger Things hace ya casi una década. Pero esto podría cambiar con su último proyecto: asumir el rol de Kerri Strug en Perfect, la próxima película de la directora Gia Coppola. ¿Conseguirá por fin ser una actriz de cine o terminará siendo otra producción más que termina abocada al catálogo de Netflix.

Perfect no sería no obstante, la primera cinta en salas de la actriz nacida en Marbella. Millie Bobby Brown estuvo presente en el reparto de Godzilla: Rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong. Aunque claro está, ninguna de dichas entregas del MonsterVerse la tuvo como un reclamo protagónico certero. Porque su carrera en realidad, no ha tenido una despliegue mayor que la de generar productos audiovisuales para «la gran N roja». Algunos mejores que otros, pero todos ellos limitados a la viralidad temporal del algoritmo. Ahora, dar vida a la protagonista de un biopic deportivo podría ser el primer salto de una filmografía que ha tardado demasiado en extenderse al patio de butacas y a competir por premios en los diferentes festivales. Y para ello, quizás no existe nadie mejor que la visión autoral de la que es la nieta de Francis Ford Coppola y sobrina de Sofia Coppola.

Millie Bobby Brown será Kerry Strug

A final de año, Millie Bobby Brown se despedirá definitivamente de su papel de Once con la quinta temporada de Stranger Things. El punto y final de una propiedad intelectual que representó el primer éxito mundial de la empresa dirigida por Ted Sarandos. De la cual, la actriz británica ha renegado en su etapa final, llegando a afirmar que su vinculación a la serie le había obligado a no poder participar en otros proyectos interesantes.

A pesar de esas declaraciones, lo cierto es que Brown ha priorizado las superproducciones de Netflix, apareciendo en Enola Holmes 1 y 2, Damsel y Estado eléctrico. Ninguna de ellas terminó siendo algo más allá de un producto caduco y de hecho únicamente Damsel permanece en el Top 10 histórico de contenido más visto de la plataforma. Todo ello combinado con la creación de su sello PCMA como productora ejecutiva, replicando la estrategia profesional de otras estrellas como Margot Robbie con LuckyChap Entertainment o Brad Pitt y su Plan B Entertainment.

‘Perfect’: una vía de escape

La información de la adhesión de Millie Bobby Brown a Perfect llegó a través de la noticia compartida por Deadline. En su camino, la actriz tiene pendiente el estreno de otros filmes como The Thing About Jellyfish, Just Picture It y The Girls I’ve Been. Eso sí, todavía se desconoce si Netflix terminará apostando por adquirir Perfect para su catálogo. Sea como fuere, lo que mejor le iría a la actriz de 21 años sería terminar proyectando su trabajo en las salas de cine.

Gia Coppola estrenó el año pasado la valorada The Last Showgirl, relanzando en cierta medida la carrera de Pamela Anderson