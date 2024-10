‘The Last Showgirl’: la película con la que Pamela Anderson resurge como actriz tras años en el olvido

Cuando entre el público se menciona el nombre de Pamela Anderson, el imaginario colectivo todavía la posiciona como aquella sex symbol que se hizo mundialmente conocida gracias a la serie Los vigilantes de la playa y a todas sus portadas de Playboy. Sin embargo, ahora la canadiense busca cambiar esa percepción generalizada, demostrando que en realidad puede ser una gran actriz. Una transformación de su imagen que tendrá como principal baluarte su elogiada actuación en The Last Showgirl, filme en el que ha sido dirigida por la nieta de Francis Ford Coppola, Gia Coppola.

Tras su preestreno en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, donde la propuesta estuvo nominada a la Concha de Oro, The Last Showgirl terminó llevándose la consideración del Premio Especial del jurado. Anderson llamó la atención de la sobrina de Sofia Coppola cuando esta trabajó con el documentalista Ryan White para contar su propia historia en Pamela, una historia de amor, un año después del revuelo generado por la miniserie Pam & Tommy donde Lily James dio vida a la modelo, actriz e icono sexual de los 90. Por aquel entonces, Gia Coppola buscaba a una estrella para su drama ambientado en Las Vegas y el resultado parece ser similar al de la selección de casting que tuvo El luchador en 2008, donde Darren Aronofski escogió a un acabado Mickey Rourke para interpretar a su perdedor protagonista. El camino hacia una poco probable nominación al Oscar parece bastante complicado, no obstante su desempeño por el momento sí que le ha supuesto a la intérprete el premio Golden Eye en el Festival de Cine de Zúrich. En una reciente entrevista, Pamela Anderson ha explicado esa necesidad que siente en estos instantes de transformar lo que la vox populi opina de ella, después de más de dos décadas de profundas luchas emocionales.

Cambio de imagen para Pamela Anderson

Ganadora del Premio Razzie a la Peor actriz por Barb Wire en 1997, Pamela Anderson no lo ha tenido nada fácil para intentar ser vista como algo más que un físico imponente y una figura que respondía a los cánones entendidos como perfectos en el marco conceptual de su época. Por ello, la mayoría de sus proyectos tras Los vigilantes de la playa fueron o pequeñas participaciones paródicas como Scooby Doo (2002) o Scary Movie 3 (2003) a filmes de serie B que iban directamente al mercado doméstico.

Por contra, su presencia en The Last Showgirl supone un recorrido paralelo al de su propia trayectoria donde la transformación en la veterana bailarina del relato, resultando enormemente convincente y ofreciendo una cara interpretativa desconocida hasta este momento en su filmografía.

Así, mientras promocionaba la cinta, Pamela Anderson le ha explicado a Variety como ha sido este recorrido y este buen momento en el que por fin se encuentra bien consigo misma. «Lo miro ahora y siento que pasé de Los vigilantes de la playa a Broadway», comenzaba diciendo la actriz, mientras confesaba como su papel de Roxie Hart en la obra de ‘Chicago’ fue un punto de inflexión para ella: «No sé qué pasó en el medio, todo es muy confuso. Estoy feliz de estar aquí, en este momento, porque creo que he tenido depresión durante un par de décadas». Anderson le reveló a la revista norteamericana que esta reactivación de su carrera no significaba tanto retomarla, sino continuar un viaje de autodescubrimiento. «Sólo quiero saber de qué estoy hecha. Nunca hay tiempo suficiente, así que ¿por qué no intentarlo?», sentenciaba.

Por último, la de Ladysmith contó que su transformación pasaba por la idea imborrable de que esa podía ser su última oportunidad, pues no tenía nada claro que fuese hacer alguna otra película en el futuro.

¿De qué trata ‘The Last Showgirl’?

Según la sinopsis oficial, The Last Showgirl cuenta lo siguiente: «Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina entrada en la cincuentena, se debate qué hacer con su futuro, mientras se enfrenta por reparar la tensa relación que mantiene con su hija, la cual en más de una ocasión, terminó pasando a un segundo plano».

Gia Coppola debutó en 2013 con la brillante Palo Alto, pero desde entonces no ha tenido una obsesión ni prisa por seguir plasmando sus historias, ya que su segunda película no llegaría hasta siete años después con Popular. Ahora, la crítica asegura que The Last Showgirl es su propuesta más madura y talentosa. Acompañando a Anderson en el reparto, encontramos a toda una serie de rostros conocidos por el gran público, como Kiernan Shipka (Mad Men), Dave Bautista (Guardianes de la galaxia) o Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes). De momento, todavía no hay una fecha de estreno oficial.