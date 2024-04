Maya Hawke asegura que la última temporada de ‘Stranger Things’ responderá a todos los enigmas

Si hay una principal desventaja de Netflix respecto a la competencia, es que a “la gran N roja” le faltan en su contenido original, poseer franquicias originales atractivas. HBO Max (la cual pronto se llamará únicamente “Max”) tiene en su haber sagas como Harry Potter, DC o Juego de Tronos, mientras que otras como Disney poseen a Marvel, Alien o Star Wars. Contenidos febriles para los fans, que funcionan como un imán para el público. Un hueco vacío en la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Durante años, el servicio de streaming ha intentado licenciar este tipo de contenido memorable, tan sólo encontrando el éxito en cierta serie protagonizada por adolescentes y fuerzas sobrenaturales. Pero, la última temporada de Stranger Things está cerca y esta, es una situación que nos lleva a pensar en la consecución de algún tipo de spin-off o secuela futura del mismo universo. Hasta entonces y, como toda ficción que lleva casi 9 años emitiéndose, la serie tiene algunas preguntas sin responder. Aunque la actriz Maya Hawke, tiene claro que la quinta entrega de la saga dejará algunos enclaves solucionados.

La última temporada de Stranger Things será uno de esos acontecimientos célebres para la compañía californiana. El estudio siempre ha utilizado la creación de los hermanos Duffer como una bandera insignia en su mar de contenidos y ahora, deberá enfrentarse a su final. Hawke, quien debutó con su personaje en la tercera temporada, se ha sincerado sobre cómo va a ser esa “extremadamente emocionante” recta final.

“Siempre es maravilloso cuando el tipo de enigma de un mundo que se construye comienza a resolverse y las preguntas comienzan a ser respondidas. Creo que fue increíblemente maravilloso para mí y creo que el público también lo sentirá. Sé lo que sucederá antes de esa fecha y es extremadamente emocionante”, le explicaba la actriz a Collider. Eso sí, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke le explicó al medio que todavía no conoce exactamente todo el desarrollo de la última temporada de Stranger Things, ya que ningún miembro del cuerpo interpretativo ha recibido los guiones de los capítulos que marcarán definitivamente, el desenlace de la serie: “Es realmente emotivo comenzar a filmar esta última temporada, así que estoy emocionada. Aún no he leído los guiones finales, así que no he tenido ninguna reacción y realmente no sé nada sobre los dos últimos episodios del programa”.

La última temporada de ‘Stranger Things’ será «muy emotiva»

No es la primera miembro del reparto que menciona que el final de la serie será emocionante para los fans. Algo que será francamente especial, sobre todo para aquellos que llevan dentro de la producción desde el inicio, como algunos actores y actrices que comenzaron esta historia siendo unos niños y que ya son prácticamente adultos. Por tanto, Hawke simplemente se está haciendo eco de las mismas palabras y sensaciones que ya han tenido antes otros compañeros, como Joe Keery o Sadie Sink. Por su parte David Harbour, uno de los actores que más han crecido profesionalmente tras el show, también ha querido reflejar que este tramo final será “muy, muy conmovedor”:

“Son fantásticos, como siempre (…) las escenas y las cosas en los guiones que cismo son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado…estoy emocionado de concluirlo de una manera audaz y sorprendente”. Otro que ha hablado sobre la última temporada de Stranger Things es Shawn Levy, el productor ejecutivo y director de la serie, quien ha señalado que los capítulos finales serán épicos en su “alcance cinematográfico”, rivalizando con películas de gran éxito.

Maya Hawke: El nacimiento de una estrella

Stranger Things ha sido una serie que ha servido para volver a consagrar a ciertos nombres del circuito de la interpretación, como Winona Ryder o el propio Harbour. Pero, del mismo modo, ha supuesto el escaparate para jovenes estrellas que han salto directamente a la fama mundial. Es el caso de Millie Bobby Brown, Finn Wollfhard y por supuesto, de Hawke. Una intérprete que sorprendió a todos con su carismático personaje de Robin Buckley y que en la actualidad, es una de las actrices más cotizadas de la industria. En 2023, la vimos a las órdenes de Bradley Cooper en Maestro y de Wes Anderson en Asteroid City y antes, apareciendo en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Antes de poder ver la quinta temporada de Stranger Things en 2025 (todavía sin fecha oficial), este 2024 será una de las nuevas voces de Del revés 2, ofreciendo su voz al sentimiento Ansiedad.