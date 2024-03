Millie Bobby Brown y el espectador de la generación Z: «Ni siquiera disfruto viendo mis películas»

El cambio generacional de los consumidores está marcando el devenir y las tendencias en la industria cinematográfica y televisiva. Un salto en el paradigma, no exento de contradicciones que arremeten directamente, con esas diferencias sustanciales entre jóvenes y adultos a la hora de ver una película o una serie. Por ejemplo, la media de la duración es cada vez superior en una actualidad donde la capacidad de atención se encuentra bajo mínimos. De hecho, antes los largometrajes se veían de una tirada y ahora, no es nada extraño que los suscriptores de las plataformas las vean en tandas, como si se tratase de una ficción serial. Un posicionamiento enaltecido más si cabe, por la generación Z. Los nacidos a finales de los 90, tienen también algunos de sus referentes dentro de la industria, siendo quizás Millie Bobby Brown una de sus figuras más representativas. De origen marbellí y criada en Florida, la actriz ha provocado una nueva polémica en redes a través de una recientes declaraciones, donde asegura que ni siquiera ella misma disfruta viendo sus películas.

Nacida en 2004, Bobby Brown saltó a la fama tras protagonizar la primera temporada de Stranger Things. La ficción de Netflix, supuso un auténtico fenómeno y desde entonces, su carrera ha permanecido ligada a la marca de “la gran N roja”. Sin embargo, en su última entrevista ha dejado claro que su capacidad de atención le impide ver una película entera.

“¿Ver una película? Mi cerebro y yo ni siquiera disfrutamos viendo una de mis propias películas”, le contaba la intérprete al medio The Sun. Una sentencia por la que está siendo duramente criticada, pero que al mismo tiempo, representa una opinión muy extendida dentro del sector de su edad. En una época llena de estímulos, hasta los más mayores parecen incapaces de ver una película sin mirar el móvil, por lo que tampoco se puede culpar a la joven estrella por tener precisamente, el pensamiento de alguien de su edad. Aunque no deja de ser paradójico que Damsel, su última colaboración con el servicio de streaming, haya acumulado más de 50 millones de reproducciones en sus primeras semanas: “No veo películas. La gente se me acerca y me dice ‘definitivamente deberías ver esta película, cambiaría tu vida’. Y lo primero que pregunto es ‘¿Cuánto dura?’”.

Millie Bobby Brown: una reina de la pequeña pantalla

La corta pero intensa trayectoria de Millie Bobby Brown nació en la pequeña pantalla, mucho antes incluso de ser Once en la serie sobrenatural creada por los hermanos Duffer. La actriz debuto en 2013, apareciendo en un capítulo de la serie Érase una vez en el País de las Maravillas y en la producción de la BBC, Intruders. Pero fue su protagonismo y viralidad en Stranger things lo que le abrió las puertas de par en par, para capitanear cualquier nueva historia que pudiese surgir dentro de la marca creada por Marc Randolph y Reed Hastings. Del mismo modo, su presencia como fenómeno para el público más joven, le permitió aparecer en dos entregas del MonsterVerse; Godzilla: Rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong. Dos proyectos muy rentables para la taquilla, pero alejados de cualquier afán o motivación extra por parte del lado interpretativo.

Es dentro de la marca de vídeo bajo demanda, donde Bobby Brown no para de generar contenido con millones y millones de visitas y visualizaciones. Unas películas que generalmente gustan entre su público. La primera de ellas fue Enola Holmes, la cual recibió una secuela dos años después, compartiendo reparto con Henry Cavill y Helena Bonham Carter. A principios de este mes, estrenó Damsel. Una historia fantástica dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo que ha sido número 1 en más de 90 países.

Millie Bobby Brown no sólo se dedica a la actuación. A su corta edad, ha entendido muy pronto que si quiere tener un poder de decisión directo sobre una elección libre de sus proyectos, debe ejercer además como productora ejecutiva. Así, a los 13 años creo la compañía PCMA. Las siglas de una productora que parten de las siglas de las iniciales de sus hermanos (Paige, Charlie, Millie y Ava). Una estrategia empresarial que manejan las grandes estrellas de Hollywood, desde Adam Sandler y Brad Pitt, hasta Margot Robbie y Leonardo DiCaprio.

Sus futuros proyectos

Por delante, la actriz tiene pendiente el estreno de The Electric State. La nueva película de Anthony y Joe Russo sobre el Libor homónimo de Simon Stalenhag. Ahí, compartirá reparto con Chris Pratt, Stanley Tucci y Ke Huy Quan. Después, en 2025 tendremos la temporada final de Stranger Things 5.