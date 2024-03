Es tu última oportunidad: el éxito de Netflix que abandona la plataforma y que tienes que ver sin falta

Por mas novedades que añadan a sus marcas, siempre es una pena ver como las plataformas de streaming retiran contenido de su catálogo. Sobre todo, cuando este es tan icónico que forma parte de la propia historia del cine. Por eso, nuestra recomendación de hoy no tiene que ver con ninguna nueva película ni serie producida por el streaming, sino que hoy es la última oportunidad para que los suscriptores puedan ver el éxito de Netflix que va a abandonar inminentemente, el abanico de contenidos de la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Hablamos de El precio de poder o como la mayoría del público la conoce: Scarface.

Estrenada en 1983 y dirigida por Brian De Palma, resulta imposible mirar al cine de aquella década y no mencionar esta cinta criminal, transformada por la cultura popular en una obra de culto. Pósteres, camisetas y todo el merchandising que podáis imaginar…Scarface está vigente en el día de hoy, aunque hayan pasado 40 años desde su estreno. Adaptación de la novela de Armitage Trail, la propuesta de De Palma es en realidad un remake de Scarface, el terror de Hampa. Una de las primeras grandes obras cinematográficas relacionadas con el mundo de la mafia, estrenada en 1932 por Howard Hawks. Eso sí, la principal diferencia entre la historia original y el trabajo guionizado por Oliver Stone, es el cambio en el origen del protagonista. El trabajo de Hawks nos presentaba a Tony Camonte, un aspirante a mafioso de origen italiano que termina sembrando el horror criminal en Chicago, mientras que El precio del poder nos da a conocer a Tony Montana, un emigrante cubano instalado en Miami.

‘El precio del poder’: «El mundo es tuyo»

La sinopsis de este éxito de Netflix es la siguiente: “Instalado recientemente en la costa de Miami, el mercenario Tony Montana sobrevive a duras penas en una América que comienza a abrazar al capitalismo, sin dejar de lado el racismo y el rechazo a su origen cubano. Montana quiere convertirse en un gángster importante para poder escalar de posición y convertirse en una figura importante y distinguida. Por ello, comienza una carrera delictiva junto a su amigo Manny Riviera, en la que empiezan a traficar con cocaína con el objetivo de acceder a la cúpula de la organización de los narcos”.

No es posible hablar de El precio del poder, sin mencionar al hombre que encarnó a este protagonista de ambición desmedida. Y es que la figura de Tony Montana en el imaginario cinéfilo es quien es, gracias al trabajo de un Al Pacino completamente desatado y por qué no decirlo, en su salsa. El actor, venía de una década donde tanto él como Robert De Niro, habían conquistado Hollywood con obras memorables, casi siempre relacionadas con el mundo criminal. Ambos, habían formado parte de las dos entregas de El padrino y por su parte, Pacino ya había estado presente en obras clave, como Serpico o Tarde de perros. Su Montana, nos presentó por primera vez, uno de los lados más histriónicos del actor, quien hasta el momento había mantenido un perfil contenido como intérprete.

Junto a una ambientación a la que Giorgio Moroder le da una clara identidad sonora, el resto del reparto lo conforman Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colon, F. Murray Abraham y Paul Shenar. Scarface conforma un relato de éxito y caída, centrado en la ambición inabarcable de un protagonista que hace suya la frase que un día vio aparecer en el cielo: “El mundo es tuyo”. Parece mentira, pero en su momento tuvo a su alrededor una buena disparidad de opiniones. Desde la nominación al Globo de Oro para Pacino a la nominación a los premios Razzie para De Palma por su dirección. Aún con todo, muchos la clasifican como uno de los títulos referente en el cine criminal, de la década de los 80 y sobre todo, del mundo de los remakes. Un último terreno donde no es tan sencillo encontrar la virtud en la actualidad.

¿Cuándo desaparece el éxito de Netflix?

El tiempo apremia y hoy, es el último día en el que los usuarios de la plataforma podrán ver El precio del poder. Un largometraje que ha envejecido realmente bien, a pesar de tener casi medio siglo de antigüedad. Un éxito de Netflix que ha mantenido grandes niveles de audiencia y que mañana dejará de estar disponible en la plataforma. Eso sí, podremos seguir viéndola dentro del catálogo de Filmin.

Por ello, esta es una oportunidad única para una tarde de cine con un Pacino desatado y con la estrafalaria puesta en escena de un De Palma fantástico tras las cámaras.