‘Su majestad’: así es la serie en la que un rey abdica por sus escándalos llega a Prime Video

Todo el mundo está pendiente del estreno el próximo miércoles 29 de febrero de la serie Reina Roja, una de las ficciones más esperadas de la temporada. Amazon Prime Video ha aprovechado este momento para anunciar cuál será su próximo proyecto audiovisual: Su majestad. Una divertida serie de comedia de la productora Mediapro Studio creada, escrita y dirigida por Borja Cobeaga que protagonizarán los conocidos actores Anna Castillo y Ernesto Alterio.

El director Borja Cobeaga es el responsable de la divertida serie No me gusta conducir y el guionista de películas como Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes. The Mediapro Studio es la productora que se va a hacer cargo de esta ficción. Por ahora solo sabemos que la serie se esta ya rodando desde hace semanas en localidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

Su Majestad: una divertida comedia

La plataforma de streaming Prime Video ha confirmado que la serie Su Majestad tendrá solo siete episodios de una duración de 30 minutos. Una ambiciosa serie que va a ser una de las apuestas de Prime Video para este año junto con la esperada Reina Roja.

Por ahora, lo único que sabemos de la trama es que contará la repentina huida del rey Alfonso, que decide alejarse del foco y de la corona tras verse envuelto en algunos escándalos que han terminado dañando su imagen pública. La protagonista de la serie tras esta huida será su hija Pilar (Anna Castillo), una veinteañera rebelde que no está preparada para reinar, a pesar de ser la siguiente en la línea de sucesión.

La actriz Anna Castillo interpretará el papel de Pilar y la plataforma de streaming Prime Video ha confirmado recientemente que el actor Ernesto Alterio dará vida al secretario real de Palacio. Además, en el reparto por ahora solo ha trascendido que estarán las actrices Lucía Díez (El Cid) y Belén Ponce de León (Días mejores, El reino).

Todo preparado para el estreno de la serie Reina Roja

Hasta que se estrene esta serie en Prime Video, el foco está en el estreno de la serie de misterio y suspense Reina Roja que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de febrero. La serie está basada en la primera entrega de la trilogía del escritor Juan Gómez-Jurado. Una serie protagonizada por los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian que dan vida a los protagonistas de esta ficción Antonia Scott y Jon.

Esta serie contará con siete episodios que han sido dirigidos por Koldo Serra (Sin huellas, La casa de papel) junto a Julián de Tavira (Hernán), que firma los episodios 4 y 6.

La serie Reina Roja está protagonizada por Antonia Scott, una excéntrica mujer con un cociente intelectual de 242 que es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la “Reina Roja” de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo.

Antonia tendrá que volver a la acción cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada. La organización Reina Roja y Mentor, un antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia.

La historia que cuenta Reina Roja se convierte en un adictivo juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos Jon y Antonia durante su investigación. Los dos descubrirán su admiración mutua y como, a pesar de que no se soportan, se admiran profundamente.

La serie Reina Roja está protagonizada por la actriz Vicky Luengo que interpreta el papel de Antonia Scott y el actor Hovik Keuchkerian el de Jon Gutiérrez. Los dos actores ya trabajaron juntos en la serie Antidisturbios y a Hovik Keuchkerian le conocemos por su papel de Bogotá en La casa de papel.

En el reparto de Reina Roja están también los actores Eduardo Noriega como Jaume Soler, Alex Brendemühl como Mentor, Urko Olazábal como el inspector Parra y Emma Suárez como Laura Trueba. Además, en el elenco de esta serie están los actores Andrea Trepat como Sandra, Celia Freijeiro como Carla Ortiz, Nacho Fresneda como Ezequiel, Vicenta N’Dongo como Aguado, Karmele Larrinaga como Maritxu, Pere Brasó como Bruno Lejarreta, Fernando Guallar como Tomás y Selam Ortega como Ladybug.

La serie Reina Roja es uno de los estrenos más esperados en las plataformas de streaming para este 2024 junto con Griselda, Galgos, True Detective Noche Polar, Mr. y Mrs. Smith, La Casa del Dragón o la temporada 3 de Los Bridgerton. Una buena temporada de estrenos de series que podrán disfrutar todos los aficionados a este tipo de ficciones. Tendremos que esperar a ver los primeros episodios de Reina Roja para poder disfrutar del que se anuncia como el thriller del año.