Hace dos días salió el tráiler de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, sorprendiendo a todos con lo que parece, una vuelta al espíritu de las películas originales. Los fans quedaron anonadados con ese aparente regreso a Hogwarts, pero también tuvieron que recordar la ausencia de Johnny Depp y su cambio por Mads Mikkelsen, quien representará ahora el papel del malvado villano Grindewald. Depp había perdido hace algunos años su buena racha como actor, encadenando títulos menores y fracasos taquilleros como El llanero solitario o Transcendence. Sin embargo, el papel de la franquicia de Harry Potter le devolvió cierto estatus. Un reconocimiento que se esfumó, cuando tuvo que abandonar el rol, por las polémicas y juicios con su exmujer Amber Heard.

Este retiro forzoso enfurecido a unos fans que con el tiempo, sumado a la falta de material de la nueva entrega calmó los ánimos. Desgraciadamente, el nuevo tráiler ha despertado ese descontento y los fans, lo han pagado con la única persona que no tiene culpa de nada de lo sucedido: Mads Mikkelsen. El actor danés, tras todo el odio generado hacia su persona, ha decidido cerrar su cuenta de Instagram y no pronunciarse al respecto. El fanatismo, una vez más ha utilizado las redes sociales para acosar a un artista que además, por talento, experiencia y currículo está sobradamente preparado para el personaje. Mikkelsen suma de este modo su cuarta franquicia, habiendo participado en Marvel (Doctor Strange), Star Wars (Rogue One) y James Bond (Casino Royale).

La gestión de Warner no ha sido ecuánime, ya que sí que vieron necesaria la salida de Depp, pero no la de su ex mujer, Amber Heard, la cual se encuentra rodando actualmente la segunda parte de la franquicia de Aquaman, propiedad también de la compañía. La última película estrenada por el actor fue Minamata, cinta biográfica en la que interpretó al reportero de Guerra Eugene Smith. Actualmente no tiene ningún proyecto en su agenda, más allá de doblar al personaje de animación Johnny Puff en la mini serie Puffins.