El cómico Leo Harlem acaba de cumplir 20 años de carrera humorística encima de los escenarios. Por este motivo estrenó el espectáculo Leo Harlem, 20 años no es nada el pasado 9 de marzo que disfrutaron más de mil personas en el Teatro Rialto de Madrid. Una función única con la que recuerda sus 20 años de éxitos y como él mismo cuenta «40 de fracasos», pero prefiere no hacer la media.

El espectáculo Leo Harlem, 20 años no es nada ha sido producido por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y se podrá ver en exclusiva a partir del 1 de abril en Movistar Plus+ El estreno será en #0 a las 22:00 horas y estará también disponible bajo demanda.

El humorista cuenta en este espectáculo, con su inconfundible estilo del humor, la historia de un niño de El Bierzo criado en Valladolid que logrado convertirse en uno de los humoristas más importantes de España. Ese niño se ha convertido en Leo Harlem y ahora nos sorprende con este espectáculo increíble de risas, emoción y humor.

Una vida contada en primera persona

Leo Harlem como empezó su carrera en el mundo del espectáculo trabajando con su padre, sus comienzos en el bar Harlem de Valladolid, su lanzamiento al estrellato con el programa de televisión El Club de la Comedia y otros momentos importantes fundamentales de su carrera humorística.

Leonardo González Feliz, al que todos conocemos por su nombre artísticom nació el 16 de noviembre de 1962 en la localidad leonesa de Matarrosa del Sil. Además de su trabajo como monologuista, ha trabajado en el teatro, la radio y el cine. Entre sus últimas papeles protagonistas en el cine como actor cómico destacan El mejor verano de mi vida de Dani de la Orden, Padre no hay más que uno de Santiago Segura o Perdiendo el este de Nacho G. Velilla.

Una celebración de Leo Harlem

Además de su infancia, en Leo Harlem, 20 años no es nada el humorista cuenta momentos importantes de su vida como su adolescencia, su primer trabajo o sus viajes. Todo con su particular punto de vista y estilo del humor y acompañando su relato por diferentes imágenes de su vida. Un espectáculo en el que como explica la sinopsis de Movistar Plus+ “es, sobre todo, una celebración en la que Leo Harlem se ha rodeado de su incondicional público para contar sus vivencias personales y profesionales, en una única función dirigida por Miguel Sánchez-Romero, (El Intermedio, Zapeando, El Club de la Comedia)”.

Este divertido espectáculo es una buena ocasión para que los fans del humorista conozcan su trayectoria personal y profesional y también para todos los que disfrutan con el humor y con las historias de superación y lucha.