Juliette Binoche es la elegida para recibir el Goya Internacional 2023

La actriz francesa Juliette Binoche ha sido la elegida por parte de la Academia de las Artes y las ciencias Cinematográficas, para alzarse con el Goya Internacional 2023. Esta categoría se inventó el año pasado, cuando la oscarizada Cate Blanchett recogió la consideración en un momento un tanto bochornoso por parte del público de la gala, al que Pedro Almodóvar tuvo que pedir que se levantasen de sus asientos para recibir a la estrella. El Goya Internacional sirve para que la alfombra roja española adquiera un grado de relevancia mayor en el extranjero, gracias al eco mediático que supone la presencia de estas estrellas.

Binoche podrá añadir el Goya Internacional 2023 a toda una serie de reconocimientos que la intérprete se ha llevado a lo ancho y largo de su filmografía, como su premio Oscar por El paciente inglés o sus galardones en Cannes, Bafta, Berlín o el premio Donostia con el que el Festival de San Sebastián la recibió el pasado 2022. Desde la Academia patria han explicado que la parisina será premiada “por su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables”.

Una actriz de autor

Considerada por muchos como una de las mejores actrices del cine contemporáneo, Juliette Binoche siempre se ha caracterizado por escoger y priorizar de una forma bastante arriesgada a autores del séptimo arte, con los que ha firmado algunas de las mejores piezas del cine moderno.

Desde la española Isabel Coixet con quien rodó Nadie quiere la noche, pasando por Leos Carax, Michael Haneke, Anthony Minghella, Kiarostami y hasta Jean-Luc Godard, Binoche se transformó en un rostro icónico del mejor cine europeo. El Goya Internacional 2023 le llega a la actriz coincidiendo con el 40 aniversario de su primera aparición en la gran pantalla, gracias al título Liberte Belle de Pascal Kané. Este año, la protagonista de la trilogía Tres colores de Krzysztof Kieslowski rodará The New Look, una serie en la que encarnará a la diseñadora Coco Channel y The Return, una adaptación dela Odisea en la que Binoche dará vida a Penélope, la mujer de Ulises, que será interpretado por Ralph Fiennes.

De esta forma, el próximo 11 de febrero en Sevilla, la estrella del cine de autor será galardonada con el reconocimiento honorífico del cine español.