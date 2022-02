El primer Goya Internacional de la historia es el premio favorito de Cate Blanchett, según ha reconocido la propia actriz a apenas unas horas de recibir este galardón. Blanchett ya acumula 2 Oscar de Hollywood, 3 Globos de Oro, 3 premios del sindicato de actores y 3 BAFTA. Cuenta, por tanto, con los principales reconocimientos de su profesión de actriz. Pero esta mañana, a apenas unas horas de recibir el Goya en Valencia, Blanchett ha situado el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por encima de todos los demás. No ha sido su único gesto hacia España y su cine. Tras saludar con un «¡Hola!» a los medios de comunicación acreditados y dar las gracias a la Academia y a su presidente, Mariano Barroso, Blanchett ha afirmado que «El cine en español siempre me ha parecido fundamental», «un elemento clave del cine», ha agregado.

Había una gran expectación por escuchar hoy a Cate Blanchett. Una estrella cinematográfica de talla de talla mundial cuyas dotes interpretativas han recibido unánimes reconocimientos de crítica y público. Hoy, se premia su magnífica trayectoria profesional, pero también se reconoce el trabajo y el talento que ha derrochado en cada uno de sus papeles, convirtiendo en más grandes las películas que ha interpretado. Cate Blanchett vestía unas deportivas ‘casual’, unos pantalones y una chaqueta. Sencilla, pero increíblemente elegante.

Y, precisamente, de esa sencillez y esa elegancia ha hecho gala en cada uno de sus comentarios: «Estar en Valencia y recibir un Goya significa muchísimo para mí», ha dicho, para agregar: «Es llegar a un público y a una cultura que no me esperaba, pero que me satisface». La actriz ha sido preguntada acerca de cuál era el favorito entre sus múltiples premios y reconocimientos de primer nivel. Y no lo ha dudado: «El Goya que recibiré hoy».

También, ha hablado acerca de su proyecto con Pedro Almodóvar, sobre el que ha dicho que ya comenzaron a trabajar ayer mismo y que está basado en el ‘Manual para señoras de la limpieza’ de Lucía Berlín. Almodóvar y Blanchett, según ha dicho la actriz, querían trabajar juntos, pero sólo ahora se han dado las circunstancias adecuadas. Blanchett ha destacado también la faceta como guionista de Almodóvar y ha dejado una de esas reflexiones que perdurarán en el futuro: «Cuando hay grandes ideas -ha dicho- no importa el tamaño de la pantalla». Cuando ella aparece en una película, tampoco importa cómo se la pantalla: ella la engrandece. Esta noche, recibirá el primer Goya Internacional.