A algunos actores como Joaquin Phoenix, el tema de promoción de las películas no suele gustarles demasiado, debido principalmente a que no se sienten cómodos en las entrevistas ni con las preguntas que se dan en las ruedas de prensa. El ganador del Oscar ha mostrado en varias ocasiones que su desprecio a las entrevistas es notorio, con ejemplos manifiestos como cuando abandonó una entrevista, mientras promocionaba el Joker cuando le preguntaron si esta incitaba a la violencia. Meses después, otro periodista intentó averiguar cómo se preparaba para un papel así, con la tajante respuesta del actor señalando que esas eran “noticias viejas”. Sin embargo, parece que su último trabajo C´mon C´mon.

El director de la película, Mike Mills y Joaquin Phoenix se reunió para charlar con Indiewire acerca de su colaboración, la cual estrenó un sensacional tráiler en blanco y negro la semana pasada. En C´mon C´mon Phoenix interpreta a un periodista que trabaja en la radio, quien inicia un viaje con su sobrino Jesse (Woody Norman) por todo el país. El conflicto entre su papel y la animadversión de las entrevistas llegó cuando Mills le pidió a Phoenix realizar unas entrevistas a un grupo diversos niños sin guion, en una escena del arranque de la película.

Esa experiencia llevo al oscarizado intérprete a comprender cómo su exposición desde muy pequeño lo traumatizó desde el principio. Independientemente de esos traumas, desde hace años entiende que el problema tiene que ver con una pataleta algo infantil, cuando comparó en una entrevista para Esquire su desdén hacia la prensa como “un niño malcriado que no quiere ducharse”.

“Aprendí que hay una línea muy clara y obvia en términos de qué es una cosa decente y cómo entablar una conversación con alguien de una manera considerada y sacar algo de ella (…) fue una gran diferencia aquí porque estaba trabajando con niños. Me preocupaba si eso estaba bien, Nunca quise presionar a nadie. Pero me sorprendió lo desesperados que estaban por ser escuchados y respetados, que no me hicieran una pregunta como un adulto que le preguntaba a un niño, como yo había estado, sino de una manera genuinamente curiosa. Intente vivir en ese espacio”, reflexionaba Phoenix sobre su experiencia trabajando como periodista en frente de los niños.

C´mon C´mon todavía no tiene fecha de estreno en España.