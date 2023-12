Jason Momoa niega que vaya a interpretar a otro personaje en el nuevo universo de DC

Aquaman y el Reino perdido se estrenó el pasado 22 de diciembre, cerrando definitivamente la etapa de Zack Snyder en DC. Un capítulo que no tendrá trascendencia en el nuevo universo que James Gunn y Peter Safran están confeccionando para el sello de cómics. Y es que ni siquiera el propio Jason Momoa tiene esperanzas en poder seguir interpretando al héroe Arthur Curry. Pero, por si sus fans no tuviesen bastantes malas noticias con esto, ahora el actor de Juego de Tronos también ha querido aclarar que tampoco está en conversaciones para dar vida a otro futuro personaje del DC universe que comenzará con Superman: Legacy.

Desde hace años, algunos piensan que Jason Momoa sería el actor perfecto para dar vida al cazarrecompensas del estudio propiedad de Warner, Lobo. Un antihéroe motero y despiadado que nunca ha sido llevado al cine, pero que parece un rol digno de ser adaptado por una mente como la de Gunn.

“No he recibido esa llamada”, comenzaba diciendo el intérprete a la revista Fandango. Eso sí, estaría encantado de asumir el rol: “Quiero decir, escucha. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un contundente sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman y me piden que pruebe o que haga una audición, ahí estaré. Momoa además es fan del personaje de la época en la que coleccionaba cómics apuntando a que siempre fue su personaje favorito. “Es el papel perfecto” terminaba de explicar.

El origen de Lobo

Tan sólo hay que echar un breve vistazo a las características físicas de Lobo para darnos cuenta de que existen pocos actores en la industria actual de Hollywood que puedan asemejarse más que Jason Momoa. Lobo es un personaje poco conocido de DC que se presentó originalmente como un villano de Superman, antes de que este musculoso antihéroe regresase a las viñetas en los años 90.

DC ha experimentado varios cambios en los últimos años desde su fusión con Discovery Max. Desde la cancelación de la película de Batgirl, hasta el rechazo a que Henry Cavill siguiese ondeando la capa de Superman. Por su parte, parece que Ezra Miller no regresará como Flash ni Gal Gadot hará lo propio con Wonder Woman. El caso de Momoa no sería el único en el que el mismo actor interpreta a otro personaje para la misma línea de cómics. Recordemos que antes de ser el Capitán América, Chris Evans fue La Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos.