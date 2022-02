A Netflix le gusta seguir trabajando en producciones con aquellos actores que le han dado alegrías dentro de su catálogo. Es el caso de la israelí Gal Gadot, protagonista de Alerta roja, el último éxito en cuanto a cantidad de reproducciones dentro de la plataforma. Por ello, al igual que sucede con Ryan Reynolds y su The Adam Project, Gadot se encuentra rodando Heart of Stone, la última colaboración de la actriz con Netflix. No obstante, la superestrella no estará sola, ya que Jamie Dornan se acaba de unir al reparto, según informa Deadline.

La trama de Heart of Stone se mantiene en secreto todavía, aunque sabemos por la propia compañía que se trata de un “Thriller de espías internacional”. Lo que sí sabemos es parte de su equipo técnico, estando dirigida por Tom Harper (Guerra y paz) y escrita por los guionistas Greg Rucka y Allison Schroeder. El campo de Rucka es el del mundo del cómic, teniendo experiencia en el apartado audiovisual gracias a La vieja guardia, la historia de Netflix protagonizada por Charlize Theron y que adaptaba su propia novel gráfica.

Al igual que sucedió con Alerta roja, en la que sus tres implicado actuaban bajo el sello de sus respectivas productoras, Gadot hará lo mismo con Heart of Stone, produciendo con Pilot Wave junto a su esposo Jaron Varsano. A la compañía de la protagonista se unen David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger de Skydance y Julie Lynn y Bonnie Curtis por parte de Mockingbird.

Aparte de la incorporación de Jamie Dornan, poco se sabe de este thriller. Por no saber, ni siquiera conocemos el nombre de los personajes a los que interpretará este dúo. Gadot lleva varios años encadenando proyectos de éxito y en el futuro seguirá ocupando varias de las grandes superproducciones de la industria. Regresará a Dc para Wonder Woman 3, será Cleopatra en un esperado biopic e intentará acabar con la vida de Blancanieves, siendo la Reina malvada del live action que prepara Disney. Dornan adquirió cierta popularidad con la trilogía de 50 sombras de Grey y, poco a poco, se está quitando la etiqueta que en otro tiempo sufrieron otros actores de primera línea como Robert Pattinson. Su última cinta es Belfast, una de las grandes favoritas para las nominaciones de los Oscar, disponible ahora mismo, en la cartelera española.