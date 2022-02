Netflix acaba de mostrar las primeras imágenes de The Adam Project, el último proyecto con superestrellas de Hollywood que quiere repetir el éxito de audiencia que ostentan Alerta roja y No mires arriba. Para ello han contado con el protagonismo de uno de los actores que mejores cifras y números de visualizaciones recaudan en cines y plataformas de streaming, Ryan Reynolds. El intérprete gusta a la audiencia por ese carisma cómico que desprende en cada una de las producciones en las que participa, ya sea al lado de Dwayne Johnson y Gal Gadot o en la ciudad virtual de la cinta Free guy. En esta ocasión, tampoco estará mal acompañado, ya que Mark Ruffalo, Zoe Saldana y Jennifer Garner forman parte del elenco principal.

The Adam Project está escrita por el guionista Jonathan Tropper y dirigida por Shawn Levy, quien ya dirigió a Reynolds en Free Guy. La historia sigue a un niño de 12 años que se llama Adam Reed (Walker Scobell), todavía en duelo por la muerte de su padre un año antes. Todo cambiará cuando una noche se tropiece en su garaje y descubra una versión más antigua de sí mismo. Un yo que ha regresado de un futuro en el que la gente descubre por primera vez cómo viajar en el tiempo. Ahora su versión adulta necesita ayuda para una misión secreta.

En las cuatro imágenes que ha proporcionado Netflix se puede ver a Reynolds, quien es la versión adulta de Adam, acompañado de Zoe Saldana. Los detalles del personaje que interpreta la actriz de origen Colombiano permanecen en secreto. Jennifer Garner hace de la madre de Adam, que en la cinta mantiene la misma edad que el Adam al que da vida Reynolds. En la penúltima imagen vemos a Ruffalo y en la cuarta y última, a la versión madura del protagonista curándose su costado.

Hace algunos meses, Reynolds habló con Vanity Fair para contar la difícil relación que ha mantenido con su padre toda la vida: “Tienes a este personaje central que se ha contado a sí mismo una historia sobre su propio padre que no es necesariamente cierta (…) Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y la complicada relación que tuve con él antes de que falleciera”.

The Adam Project todavía no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero se espera que llegue a la plataforma en los próximos meses.