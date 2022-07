‘Insidious 5’ ya tiene su fecha de estreno con la dirección de Patrick Wilson

Insidious es una de esas franquicias de terror contemporáneo que han obsesionado a los fanáticos del género. Es cierto que quizás Expediente Warren haya conseguido más adeptos en los últimos años, pero ese retrato de la pareja de investigadores de lo paranormal no tendría sentido sin entender el éxito de la primera Insidious, dirigida por James Wan. Una saga que ha estado inactiva en los últimos años y que por fin tiene una fecha de regreso para su quinta película: llegará a los cines el 7 de julio de 2023.

Una actualización necesaria en cuando a la información que, mediante cuenta gotas, se ha ido filtrando del proyecto. De hecho, no conocíamos ningún detalle de Insidious 5 desde que la máxima estrella de la franquicia, Patrick Wilson, afirmase que el desarrollo de la producción comenzaría en febrero de este 2022. Wilson regresará a su papel de Josh Lambert y por primera vez, se estrenará en la silla de director. El personaje del actor de Aquaman no volvía a la franquicia desde su cameo en Insidious 3. Se sabe que también regresará Ty Simpkins (Dalton) como el hijo de Lambert, sin embargo lo único que se conoce de la trama es que los sucesos de la historia se desarrollarán una década después de la primera película, con el joven ya en la universidad.

La posesión del hijo en la cinta original inició la auténtica revolución que abriría camino a otras entregas del terror reciente como es, la propia Expediente Warren, La bruja, It Follows y The Babadook. El último largometraje recibió el subtítulo de La última llave, aunque ninguna de las secuelas ha capturado la esencia del terror que trasmitió la original. No obstante, tanto Insidious 2 como la tercera parte, siempre han sido considerados dos ejemplos de secuelas correctas en una saga que imprime un sello de calidad con los relatos que cuenta.

Lo que no está tan seguro es si la fecha será la definitiva, ya que para el mes de julio se prevén una gran cantidad de importantes estrenos, lo que podría llevar a las distribuidoras a configurar sus calendarios. Además de Insidious 5, en julio de 2023 llegará a la pantalla grande Barbie, Oppenheimer, The Marvels y Misión Imposible: Dead Reckoning Parte Uno. Una aglomeración en la cartelera totalmente insostenible, sobre todo en un momento en el que el público es muy selectivo con lo que va a ver cuándo se acerca a la taquilla.