‘La historia interminable’ volverá a los cines con una saga de nuevas películas

Es una de las películas más icónicas de los 80 en parte, gracias a su canción original que la serie Stranger things resucitó en su tercera temporada, recordándonos el tremendo “temazo” que es la melodía de Limahl. Pero al mismo tiempo, La historia interminable es un pilar fundamental en la literatura fantástica. Publicada en 1979 por el escritor alemán Michael Ende, la trama se centra en dos partes diferenciadas, la del mundo real con el niño Bastian Baltasar Bux y la del terreno fantástico protagonizada por el guerrero Atreyu. Un relato que ha influenciado a buena parte de todo el género que llegaría después, popularizado por la adaptación del director Wolfgang Petersen. La primera entrega pasaría a la historia debido a su encanto mágico, a pesar de unas secuelas completamente fallidas y carentes, de lesa atmósfera familiar de aventura transmitida por la original. De hecho, demasiado ha tardado Hollywood en plantear un nuevo remake/reboot de la cinta, aunque según los últimos informes al respecto, ya se preparan toda una serie de nuevos largometrajes.

Tres décadas después de la llegada de La historia interminable a los cines, el mundo de Ende volverá a proyectarse en la gran pantalla, a través de un proyecto conjunto entre See Sam Films y Michael Ende Productions. El principal objetivo de la nueva adaptación es ser “bastante” más fiel al material publicado por Ende en una primera cinta, la cual podría dar pie a varias precuelas y spin-offs que puedan abrir el mundo de una propiedad intelectual con el suficiente potencial para recuperar a parte de la generación X, los millennials y a buena parte del nuevo público joven, la generación Z. El valorado trabajo de Petersen no contó buena parte de los acontecimientos que ocurren en la novela del escritor germano.

‘La historia interminable’: Una nueva dosis de nostalgia

Los primeros en hacerse eco de la noticia han sido los compañeros de Variety en Estados Unidos, dando a entender la intención de generar varias entregas, pero sin dejar claro en un principio, cuántas películas serían necesarias para la recreación del metarelato compuesto entre la tierra de Fantasía y el mundo real en el que vive Bastian. El proyecto está demasiado verde incluso para hablar de su equipo. Todavía no existe ni un reparto, ni un elenco que represente a los personajes de Atreyu, la Emperatriz infantil y compañía.

Traer de vuelta el mundo de Ende no debería extrañarnos demasiado, dada la época dorada de la nostalgia que impera en la industria actual. Un negocio dominado por las continuaciones, secuelas tardías y reboots. Hace algunos años el sistema hollywoodiense optaba sobre todo, por los remakes. En la actualidad, impera el hecho de continuar la historias conclusivas de otras épocas, como bien pone de manifiesto el éxito de Top gun: Maverick o Cazafantasmas: Más allá. El regreso de La historia interminable es sólo una producción más de la vuelta de ciertos relatos de los 80 y series que han proferido reuniones de su casting, con la excusa de celebrar su aniversario, como es el caso de Friends o la reunión de Harry Potter.

¿Qué proyectos anteriores ha hecho See Saw Films?

La presencia de See Saw filmes en las futuras adaptaciones del trabajo de Ende son en realidad, una gran noticia para los fans. La compañía, fundada en 2009, se consagró en su primer año de vida cuando El discurso del Rey (su segundo largometraje oficial), se coronó en los Oscar de 2011. Después, la productora independiente ha oscilado entre los proyectos ingleses y australianos. Este 2024 estrenará Wizards!, su primera cinta de producción estadounidense. Más allá de sus premios, ha demostrado en múltiples ocasiones una gran capacidad para trasladar best-sellers a la gran pantalla. Ahí están El poder del perro, Lion, Macbeth, El arma del engaño o Intruso. Consiguiendo el mismo efecto en series para Netflix y Apple TV + de la talla de Heartstopper y Slow Horses. Con ello, tenemos por seguro que la compañía tratará con sumo respeto el escrito de Ende. Fuera de las autorías literarias, See Saw filmes nos ha dejado filmes originales brillantes como Slow West, Shame y Ammonite.

Eso sí, este estudio independiente nunca se ha enfrentado a una propiedad intelectual tan ambiciosa, por lo que este podría suponer un antes y un después en su futuro.

La historia interminable original estuvo producida por varias compañías, entre ellas Warner Bros. Estuvo protagonizada por Barret Oliver, Noah Hathaway y Tami Stronach. Moses Gum, Patricia Hayes, Deep Roy y Sydney Bromley, completaron el reparto principal.

Actualmente se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.