‘Heartstopper’: todo lo que hay que saber antes de ver la tercera temporada

El jueves dos de octubre se estrena la tercera ( y más oscura) temporada de Heartstopper, la popular ficción LGTBIQ+ de Netflix. Estamos ante los episodios más intensos, basados en los tomos 4 y 5 de las novelas gráficas de Alice Oseman (también creadora de la serie). Repasamos todo lo que han pasado Nick (Kit Connor), Charlie (Joe Locke) y sus amigos hasta ahora para que se pueda disfrutar completamente de esta nueva tanda. Hearstopper, aunque nunca ha sido una de las series más vistas de la plataforma de streaming. sí que ha tenido un gran impacto cultural en el público más joven, de ahí que tras el estreno de la primera temporada, Netflix decidiera renovar por dos más. Ahora, la joven pareja protagonista va a afrontar el mayor problema de su relación: los problemas de salud mental de Charlie. Además, decir que uno de los personajes más queridos no va a volver. ¿De quién se trata?

Heartstopper irrumpió en Netflix casi sin promoción (como una gran mayoría de productos de la plataforma) y gracias al boca oreja, se convirtió en un fenómeno entre los espectadores más jóvenes. Cierto es que, en datos globales, la primera temporada no hizo grandes datos, de ahí que la renovación se pusiera en duda. Pero cuando los responsables de la empresa de N roja se dieron cuenta del impacto cultural que había tenido la serie (y teniendo en cuenta que es un producto bastante barato), decidieron dar luz verde a dos entregas más.

La clave de Heartsropper es la de acercarse a la experiencia LGTBIQ+ desde la inocencia, la belleza y el respeto. En un mar televisivo cargado de productos mainstream dirigidos a los jóvenes en los que las tramas sexualizan y exageran la adolescencia, la de Alice Oseman se antojaba como una serie bonita, sencilla pero de un calado psicológico mucho más profundo de lo que podría aparentar.

La primera temporada se centraba en el nacimiento de la historia de amor entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) y en la aceptación de su bisexualidad. Durante la segunda temporada, Nick luchó contra sus propios prejuicios para salir del armario de manera más social mientras que empezábamos a ver los problemas de salud mental de Charlie (anorexia y autolesiones), consecuencia de los años que sufrió acoso en el instituto.

¿De qué va la tercera temporada?

La temporada 3 nos sitúa en un momento crucial para los protagonistas, que están a punto de empezar la universidad. A Charlie le gustaría decirle a Nick que le quiere. Y Nick también tiene algo importante que decirle a Charlie.

Las vacaciones de verano están a punto de terminar, los meses pasan muy rápido y los protagonistas se dan cuenta de que el nuevo curso escolar les traerá muchas alegrías y cambios importantes. Aprenderán más sobre los demás y sobre las relaciones, pensarán en todo lo que la universidad puede ofrecerles, pero también tendrán que aprender a buscar ayuda cuando las cosas no salen como habían planeado.

Esta temporada es la adaptación de los tomos 4 y 5 de las novelas gráficas creadas por Alice Oseman, por lo que (atención, spoilers) veremos la caída a los infiernos de Charlie, quién será incapaz de controlar sus problemas mentales. Lo mejor, al menos en los libros, es que no recurre al morbo de la situación si no que se explora el cómo han de reaccionar los seres queridos de un enfermo de este tipo. De ahí que una de las frases más impactantes de las novelas le la diga la madre de Nick a su hijo (no desvelaremos cuál es). Precisamente este personaje es el que no está en la tercera temporada.

Hasta ahora, a la madre de Nick la interpretaba la gran actriz y ganadora del Oscar Olivia Colman pero tal y como ella misma confesó, fue incapaz de cuadrar agendas de trabajo para poder participar en la tercera entrega de Heartstopper.

El lugar de la madre de Nick lo ocupa, en esta ocasión, una tía suya interpretada por Hayley Atwell, conocida principalmente por interpretar a Peggy Carter en Capitán América: el primer vengador. Será ella la que pronuncie la mencionada frase que da sentido a toda la trama.

Además, esta tercera temporada también planteará las relaciones sexuales entre los personajes y la responsabilidad afectiva que conllevan.