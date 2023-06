Taylor Swift manda un importante mensaje de apoyo a la comunidad LGTBIQ+

Ha llegado el mes de junio y, con ello, la celebración del Orgullo a nivel internacional. Una fecha de la que Taylor Swift es muy consciente y por la que ha querido celebrarlo a lo grande en su concierto del pasado 2 de junio en el Soldier Field de Chicago.

Aprovechando la presencia de miles de personas durante el espectáculo, la artista lanzó un mensaje muy poderoso con el objetivo de hacer reflexionar a todos. Unas palabras que se han hecho viral en redes sociales y que han circulado por internet como la pólvora desde entonces.

happy price month 🫶🏻🩷😭 it’s a great day to be a lesbian who got engaged at a taylor swift concert in nashville!! #ChicagoTSTheErasTour pic.twitter.com/1QNcNLqCy6 — swiftie wins (@swifferwins) June 3, 2023

«En este tour puedo ver a una multitud de personas hermosas y brillantes que están viviendo su vida de manera auténtica. Son personas que aman a quien quieren amar, que se identifican como quieren y son aliados que les apoyan y les celebran. Este es un espacio seguro para todos vosotros. Este es un espacio en el que los celebramos a todos», comunicó. Pero, lejos de dejarlo ahí, Taylor Swift volvió a demostrar el por qué es una de las grandes estrellas de nuestra generación.

«Y una cosa que me hace sentir especialmente orgullosa es estar aquí, y verlos a todos interactuar de manera tan amorosa, tan considerada y cariñosa. Y estar con ustedes en este mes del orgullo, y cantar con ustedes You Need To Calm Down, donde hay frases como: Podrías dejar de pisarle el vestido? o Tirar mala vibra nunca hizo que nadie fuera menos gay», agregó ante la emoción de sus fans.

«Y ustedes gritando las letras en solidaridad y apoyo los unos de los otros, todo ese apoyo, y aceptación hermosa, esa paz y esa seguridad, me gustaría que cada lugar fuera igual de seguro y hermoso para la gente de la comunidad LGBTQ+. De verdad me gustaría eso», añadió. Asimismo, también quiso recordar lo importante que es entender las medidas pactadas por cada partido político antes de ir a votar.

«No podemos hablar del mes del Orgullo sin hablar sobre cosas dolorosas. Ahora mismo y en tiempos recientes, han habido muchas leyes que han puesto a la gente de la comunidad LGBTQ+ y queer en riesgo. Es algo doloroso para todos. Para cada aliado, cada persona amada, cada gente de esta comunidad, por eso siempre estoy publicando sobre cuando son las elecciones», explicó al respecto.

«Es ahí donde está la clave. Porque podemos apoyarlos muchísimo durante el Orgullo, pero si no investigamos a las personas que votamos: ¿Son defensores? ¿Son Aliados? ¿Protegen la igualdad? ¿Quiero votar por ellos? Los quiero a todos, feliz mes del Orgullo, los adoro, los adoro muchísimo», concluyó ante la alegría de sus fans.