Harry Styles asegura que no tiene intención de aceptar ningún nuevo papel a corto plazo

Harry Styles, el cantante de éxito es también una figura resplandeciente en la gran pantalla. Brilló en la Dunkirk de Christopher Nolan y también en Los Eternos de Chloé Zhao. Sin embargo, el ex miembro de One Direction no ha dejado de lado su faceta de músico, colocando sus recientes temas en el top mundial de canciones más escuchadas, ni ha descuidado tampoco seguir actuando. El año que viene estrenará tano No te preocupes querida como My Policeman. Pero por desgracia para sus fans, Styles piensa en no plantearse una nueva película por un tiempo.

Las declaraciones se hicieron recientemente a la revista Rolling Stone y en ellas, parece claro que Harry Styles no puede decirle del todo adiós a su amor por la música y esto, implica largas horas en el estudio, muchos ensayos y agotadoras giras por todo el mundo que no dejan al artista el tiempo material ni para descansar, ni por supuesto grabar grandes proyectos. Así que Styles ha sido muy claro refiriéndose a que por un tiempo, no aparecerá en el UCM como Eros (el hermano de Thanos) ni en ninguna otra gran película por un tiempo:

“Sería divertido si eso fuera todo ¿no? Imagino que no hará una película por un tiempo. Creo que habrá un momento en el que la desee, pero cuando estás haciendo música, algo está pasando. Se siente realmente creativo y alimenta cosas. Una gran parte de la actuación es no hacer nada, esperar. Que si esa es la peor parte, entonces es un trabajo bastante bueno. Pero no lo hago. Encuentro que esa sección es tan satisfactoria. Me gusta hacerlo en el momento, pero no creo que lo haga mucho”.

Estas declaraciones, en realidad van de la mano de lo que tiene planeado Kevin Feige en el UCM. Pues no hay en el horizonte una secuela de Eternals, que sería, la cinta con la que la estrella del pop regresaría a la nueva saga del Multiverso. Este planteamiento se alargará aproximadamente una década en una fase que comenzó con la serie de Wandavision y que terminará con Vengadores: Secret Wars.

Styles estrenará junto a Florence Pugh No te preocupes, querida el próximo 23 de septiembre, mientras que My Policeman llegará el 21 de octubre. Parece que por sus propias palabras, no tendremos ningún título más de la superestrella durante el 2023.