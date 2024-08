Gus Van Sant volverá a reunir a Ben Affleck y Matt Damon en un biopic sobre Hulk Hogan

Ha pasado mucho tiempo desde que el cineasta Gus Van Sant dirigiese a Ben Affleck y a Matt Damon en la atemporal El indomable Will Hunting. Un guion que le valió a la dupla un Oscar al Mejor guion original y a Van Sant una nominación en forma de reconocimiento un tanto tardío por parte de la Academia. Affleck y Damon volvieron a reunirse para Air, pero ahora parece que el director de Elephant estaría en conversaciones para asumir el liderazgo tras las cámaras de Killing Gawker, un biopic sobre el icónico peleador de lucha libre, Hulk Hogan. Sin embargo, más allá de su trayectoria profesional, esta historia repasa un famoso litigio en el que el luchador se vio inmerso entre 2012 y 2013.

Killing Gawker partirá del libro ‘Conspirancy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue’, escrito por Ryan Holiday. El escrito narra el mediático caso de Hogan, de nombre real Terry Gene Bollea, contra Gawker Media. Un juicio que terminaría con la quiebra del conocido medio cuando este, filtró un vídeo íntimo de Hogan por sus canales informativos. Se espera que la producción comience a principios de 2025 y aunque todavía no se ha confirmado de forma oficial, se espera que Affleck se deje un gran bigote platino para asumir el rol protagonista. Por otra parte, Damon podría plasmar el papel de Peter Thiel, ex CEO de PayPal, quien en su momento financió gran parte del juicio. Una escenografía narrativa que tendrá como uno de sus temas centrales la eterna dualidad entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de los personajes públicos.

El regreso de Gus Van Sant a los Oscar

Además del carácter talentoso del reencuentro entre Gus Van Sant y el dúo creativo formado por Affleck y Damon, la producción de este biopic legal sobre Hulk Hogan parece tener todos los alicientes de ser uno de esos largometrajes que terminan siendo «carne de Oscar». La seriedad del tema y la carismática caracterización que necesitará el director de Argo podrían terminar por ofrecer una de sus mejores performance, al igual que en menor medida, el caso de Damon.

Del mismo modo, de aceptar el puesto tras las cámaras, Van Sant volvería a tener un proyecto sugerente de cara a la alfombre roja, pues desde Mi nombre es Harvey Milk (2008), el cineasta no ha obtenido de nuevo la atención de los académicos, a pesar de haber filmado productos tan interesantes como No te preocupes, no llegará lejos a pie (2018). El último trabajo del director lo pudimos ver con el rodaje de uno de los capítulos de miniserie, Feud: Capote vs. The Swans.

¿Y el Hulk Hogan de Chris Hemsworth?

Con la aparición de este proyecto sobre una importante parte de la vida de Hulk Hogan, a los fans les ha surgido la duda sobre qué ha pasado con la noticia de hace algún tiempo que situaba al actor de Marvel en la piel del luchador. Bien, pues independientemente de lo mucho que a Hemsworth le pegue el papel, la producción de ese biopic todavía no se ha concretado en un guion ni en por supuesto, el inicio de una esperada preproducción que termine de concretar una fecha para el desarrollo de la historia.

La aparición de Killing Gawker podría además, perjudicar el desarrollo de la cinta biográfica que pretende el actor australiano, pues sería complicado estrenar muy cerca temporalmente dos obras similares. Por lo tanto, si el trabajo de Van Sant se está planteando un estreno en 2026, todo parece indicar que como muy pronto, el Hulk Hogan de Hemsworth no llegaría antes de 2027.

El triunfo de los dramas deportivos

Si el biopic es en líneas generales, un potenciador del interés de la prensa especializada y del público general, cuando este entra en el terreno del drama deportivo esa magnificencia narrativa es todavía mayor. Entre otras cosas, porque la épica deportiva tiene una fácil acogida en las salas, respondiendo a esa necesidad tan humana de empatizar con la superación de protagonistas reales. El último caso fue el de El clan de hierro. El filme de A24 no obtuvo las consideraciones esperadas de cara la temporada de premios, sin embargo para muchos está considerada una de las grandes películas del 2024. Mucho antes que Killing Gawker, tendremos por ejemplo el retrato de Mark Kerr por parte de Dwayne Johnson, quien se ha puesto a las órdenes del cineasta Ben Safdie para narrar la historia del legendario luchador de MMA en The Smashing Machine.