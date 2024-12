Giro radical en Netflix: vuelve la serie que nadie esperaba y ya hay fecha oficial

Aunque parecía que la última temporada de la serie Valeria era la tercera, Netflix ha dado un giro radical y nos acaba de sorprender con que pronto va a estrenar una cuarta entrega de esta ficción que se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming. Esta serie romántica que adapta la saga de novelas de la escritora Elísabet Benavent se estrenará en la plataforma de la N Roja el próximo 14 de febrero, el día de los enamorados. Esta es una buena noticia para las seguidoras de esta serie que se estrenó en la primavera de 2020 y cuyas segunda y tercera temporada llegaron a Netflix en 2021 y 2023. La noticia ha pillado desprevenidas a todas sus fans que están encantadas con la posibilidad de ver una nueva entrega de las aventuras de Valeria y sus amigas. Netflix les ofrece una nueva oportunidad de disfrutar de las historias románticas a la que nos tiene acostumbrados.

Aunque no nos atrevíamos a afirmar que se trata de la última temporada después de que en teoría estuviese cancelada, la plataforma de streaming Netflix ha confirmado que la serie volverá con 6 nuevos episodios el 14 de febrero de 2025 y que será la última entrega de la conocida serie romántica. Las cuatro amigas tendrán que volver a enfrentarse a toda una serie de conflictos amorosos, relaciones que parecen perfectas y no lo son, nuevos estilos de vida e incluso la próxima llegada de un bebé.

La cuarta entrega de la serie Valeria, producida por Plano a Plano, ha contado con los guiones de Marina Pérez, que también la dirige con Laura M. Campos, y Montaña Marchena. El productor es César Benítez y la producción ejecutiva corre a cargo de Marina Pérez, Ángel Armada y Elísabet Benavent.

¿Qué va a pasar en la cuarta temporada de la serie Valeria en Netflix?

Aunque en la tercera entrega de Valeria la vimos disfrutando de una vida tranquila como escritora de éxito, al final como en las anteriores entregas todo se complicó. De nuevo Valeria (Diana Gómez) se encontrará en esta cuarta entrega en una encrucijada en su vida amorosa ya que tendrá que decidir entre Víctor (Maxi Iglesias), un amor pasional y loco, y Bruno (Federico Aguado), un hombre que le ofrece una vida más estable.

Por ahora lo que sabemos es que las protagonistas de esta serie se tendrán que enfrentar a los nuevos retos que trae la década de los treinta y se encontrarán tan ocupadas que simplemente conciliar sus agendas será todo un desafío. Aun así, su amistad incondicional sigue siendo el refugio que las mantiene unidas frente a los vaivenes de la vida.

Por otro lado, Carmen deberá asumir todas las novedades que supone la maternidad junto a Borja (Juanlu González) y todos los cambios que trae consigo un bebé a la vida de esta pareja. Además, Nerea buscará el equilibrio entre su vida profesional como autónoma y la estabilidad con Georgina (Mima Riera). Por último, Lola tendrá que superar una nueva crisis vital ya que da cuenta de que su pareja Rai (José Pastor), está en un momento vital muy diferente al suyo.

La autora de esta saga de novelas románticas Elísabet Benavent que es también la productora ejecutiva de la serie ha explicado en una nota de prensa lo siguiente: «Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar”.

El reparto de esta cuarta entrega de esta serie romántica

De nuevo esta serie estará protagonizada por las cuatro amigas Valeria, Nerea, Lola y Carmen, a las ue dan vida las actrices Diana Gómez, Teresa Riott, Silma López y Paula Malia. En el reparto también estarán compartiendo sus aventuras los actores Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera.

La escritora Elísabet Benavent cuenta con un montón de lectoras en todo el mundo y, por este motivo, la plataforma de streaming Netflix se fijo primero en la saga Valeria y luego ha adaptado otras dos novelas de la autora: Fuimos canciones a una película en 2021 y Un cuento perfecto a una serie en 2023. Esta serie ha sido escrita por Marina Pérez, dirigida por Chloe Wallace, producida por Plano a Plano y protagonizada por los actores Anna Castillo, Álvaro Mel, Ana Belén, Lourdes Hernández «Russian Red», Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain y Elena Irureta, entre otros.