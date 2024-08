García-Montes, sobre la estrategia de la defensa de Sancho: «Todos nos podemos equivocar»

Marcos García-Montes, representante legal de Daniel Sancho, ha aparecido en el directo de Vamos a ver (Telecinco), poco después de conocerse la sentencia a cadena perpetua a la que un tribunal tailandés ha condenado al hijo del actor Rodolfo Sancho. El abogado ha insistido en que va a presentar varios recursos y que «Tailandia es un país que respeta los derechos humanos». La presentadora del espacio, Patricia Pardo, ha preguntado al letrado si realmente cree que su estrategia de defensa ha sido la correcta: «Todos nos podemos equivocar, pero la línea está trazada y está muy bien argumentada y las pruebas están bien planteadas en el juicio. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila». Además, Marcos García-Montes insistió en que: «La sentencia está basada en opiniones del presidente. Confiamos plenamente en la justicia Tailandesa, pero procederemos a nuestro recurso. Nosotros seguimos pensando que no hubo premeditación y por eso presentamos recurso. Es una opinión jurídica válida y que no está basada en especulaciones». El abogado también quiso dejar claro que «tanto Daniel como Rodolfo confían plenamente en mi equipo jurídico».

El español Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y otros dos delitos de los que estaba acusado, según la sentencia leída esta mañana por el juez tailandés. Sancho confesó inicialmente el crimen ante la Policía, pero luego mantuvo durante el juicio que la muerte de Arrieta fue a consecuencia de un accidente durante una pelea. El juez ha considerado que Sancho es culpable de la muerte y el descuartizamiento de la víctima.

García-Montes en ‘Vamos a ver’

Poco después de conocerse la sentencia, el programa Vamos a ver de Telecinco pudo hablar con Marco García-Montes, abogado del reo español, quien dijo: «Lo primero, no conocemos la sentencia, que se nos dará en siete u ocho días. Conocemos lo que se ha leído por vía de la intérprete, nuestro asesor y nuestro compañero del turno de oficio, que lo ha hecho muy bien. Lo primero que quiero decir es que en Tailandia se respetan los derechos humanos porque tienen firmada la Declaración de los Derechos Humanos tanto con España como con la Unión Europea. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a una defensa y a unos recursos. Hoy, el presidente del tribunal ha dicho que los elementos de la defensa y las pruebas se han ejercido magníficamente. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. El propio presidente del tribunal le ha dicho a Daniel: «Usted no es un condenado, está en prisión preventiva y tiene usted derecho al recurso». La sentencia está basada en opiniones del presidente. Confiamos plenamente en la justicia Tailandesa, pero procederemos a nuestro recurso».

Cuando el reportero del programa que acompañaba a García-Montes en Tailandia le recordó unas declaraciones suyas de unos días antes en las que aseguraba que a Sancho sólo le condenarían, como máximo, a ocho años de prisión, el abogado respondió: «Nosotros seguimos pensando que no hubo premeditación y por eso presentamos recurso. Es una opinión jurídica válida y que no está basada en especulaciones». El letrado recordó un antiguo caso suyo en el que un condenado por terrorismo en Guantánamo y fue absuelto por el Tribunal Supremo.

«Todos nos podemos equivocar»

«Nosotros hemos defendido maravillosamente bien y se nos ha reconocido. Todos nos podemos equivocar, pero la línea está trazada y está muy bien argumentada y las pruebas están bien planteadas en el juicio. Hemos hecho conclusiones y el fiscal no ha hecho conclusiones. Esto será motivo de un recurso», continuó diciendo el jurista.

Patricia Pardo, desde el plató de Vamos a ver, quiso entrevistar a García-Montes y le dijo: «Entendemos que tú estés muy orgulloso de tu trabajo y de tu defensa, de hecho, siempre hemos tenido en cuenta que era muy complicado este caso teniendo en cuenta que había una confesión y una reconstrucción de los hechos. Entiendo que tú, Marcos, digas que la estrategia ha sido la correcta, pero, cuando nos encontramos que esa estrategia se basa en empañar y en desvirtuar esa confesión y hoy conocemos que precisamente es esa confesión lo que le ha salvado la vida (no ha sido condenado a muerte porque, según el juez, Sancho colaboró al inicio de la investigación), a mí me lleva a preguntarte si no hubieras actuado de otra manera».

El letrado respondió: «Hemos mantenido siempre una línea de defensa muy clara que es la Declaración de Derechos Humanos. Tailandia lo entiende y yo tengo derecho a impugnar las pruebas. Esa impugnación de pruebas en España hubiese prosperado y entendemos que puede prosperar ante el Tribunal de apelaciones y la Corte Suprema. Hemos hecho una defensa absolutamente honrada. Nadie es perfecto y ahora tendrá que ser el Tribunal de Apelaciones el que dictamine si el recurso nuestro prospera o no».

Pardo: «¿De verdad piensas que la estrategia ha sido buena?»

Pardo le recordó que hubo hasta tres abogados tailandeses que recomendaron seguir otra estrategia: «Os llegaron a decir que allí, en Tailandia, era temerario seguir esa vía basada en fallos técnicos que quizá aquí, en España, hubiese sido la más recomendable. ¿De verdad que, a día de hoy, piensas que defender a Daniel Sancho con esa estrategia ha sido lo mejor?».

García-Montes continuó con su discurso: «Pero Patricia, a mí nadie me ha recomendado eso. Lo que sí te puedo decir es que flaco favor hace un abogado tailandés si dice que la ley tailandesa va en contra de los Derechos Humanos. Yo creo en la justicia tailandesa. Lo que tenía que haber hecho el abogado es una estrategia que nadie planteó. Los consejos me los da la ley, me los da el estudiar la ley tailandesa. Lo demás son opiniones y yo por opiniones no funciono».

«Las tailandesas son prisiones normales»

Patricia Pardo contraatacó alegando que: «No sé si los derechos humanos de los que hablas se van a respetar en esa cárcel a la que va a ser trasladado Daniel Sancho». Ante esto, el abogado dijo: «Estoy seguro de que son prisiones normales. Eso del Expreso de Medianoche son cosas de las películas. Nosotros estaremos pendientes de que sea así. El hecho de que está en una cárcel aquí o en otra a media hora en barco no tiene relevancia, Lo que tiene relevancia es que hay que centrarse en lo que tenemos; en una sentencia que estudiaremos en ocho o diez días y en las vías del recurso».

García-Montes negó que fuese a pedir la libertad condicional de Daniel Sancho hasta que la sentencia fuese firme. «Eso es un disparate. El presidente le ha dicho hoy a Daniel Sancho que tenía derecho a pedir la libertad condicional, al igual que ha dicho que hemos hecho una magnífica defensa».

Pardo le preguntó sobre los padres de Sancho y el representante legal respondió: «Están destrozados pero confiando en el equipo jurídico y en el recurso». Eso sí, puntualizó que: «Yo hablo siempre desde Rodolfo».

Marco García-Montes, tras la sentencia de Daniel Sancho a cadena perpetua: «Vamos a recurrir. Sus padres están destrozados» https://t.co/rCCGM5z6fX — Vamos a ver (@vamosavert5) August 29, 2024

Y para terminar, García-Montes sentenció: «Somos personas honradas que estamos trabajando. El derecho de defensa lo tiene un etarra y un malo. Lo que hace falta es que la confianza con el abogado sea plena y Rodolfo y Daniel la tienen plenamente en todo el equipo. Yo siempre daré la cara porque tengo la conciencia muy tranquila porque hemos trabajado muchas horas».