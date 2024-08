La abogada Beatriz de Vicente señala a la defensa de Daniel Sancho: «El abogado estaba a por uvas»

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, ha sido tajante con respecto a la cadena perpetua a la que ha sido condenado Daniel Sancho en Tailandia. La colaboradora de Espejo público ha señalado a la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho . «El día estrella de cualquier abogado defensor es el día en el que declara quien ha llevado la investigación y allí nadie hizo preguntas. El abogado estaba a por uvas». De Vicente, que estuvo con Sancho en Tailandia, ha asegurado que su intención «no es criticar a ningún compañero» pero que se basa en lo que vivió en el país asiático y lo que vio en el juicio. Además, en el programa de Antena 3 ha comparecido Carmen Balfagón, una de las abogadas españolas de Sancho pero Beatriz dre Vicente se ha negado a hablar con ella en directo: «No me voy a prestar a un circo con esta señora».

El español Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y otros dos delitos de los que estaba acusado, según la sentencia leída esta mañana por el juez tailandés. Sancho confesó inicialmente el crimen ante la Policía, pero luego mantuvo durante el juicio que la muerte de Arrieta fue a consecuencia de un accidente durante una pelea. El juez ha considerado que Sancho es culpable de la muerte y el descuartizamiento de la víctima.

Con esta información abrían todos los programas informativos españoles y en Espejo Público (Antena 3) se encontraba presente la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, quien visitó a Daniel Sancho en la cárcel Tailandesa y estuvo presente en tres jornadas del juicio.

«La sentencia ha sido esperable»

De Vicente comenzó su intervención señalando a la defensa de Daniel Sanchos, dirigida desde España por los abogados Marcos García Montes y Carmen Balfagó: «La sentencia ha sido esperable. El Ministerio Fiscal llevaba preparada su postura de forma contundente. Las pruebas eran incontestables, por no hablar de aquella declaración inicial que, casualmente, los abogados de Daniel Sancho renegaron y es, precisamente, la que le está salvando de la pena de muerte porque se reconoce como un atenuante. Lo que no era esperable es que no fuera una sentencia condenatoria. Al final, te da cierta tristeza porque os recuerdo que, cuando este chaval es detenido, el primer abogado al que se contrata es de un despacho de abogados que hay en Tailandia especializado en defender a españoles detenidos allí y contrata a un penalista de primera tailandés que propone lo que hubiese propuesto cualquier compañero en España en una situación así: reconoce los hechos, llega a un acuerdo, paga a la familia y este chico hubiese tenido una pena reducida. Ahora tenemos una cadena perpetua. Yo no soy nadie para decir que no ha sido una buena defensa pero he visto una acusación contundente y eficaz y una defensa que yo hubiera ejercitado de otra manera».

Beatriz de Vicente se niega a hablar con la abogada de Daniel Sancho

En ese momento, entró por teléfono Carmen Balfagón una de las abogadas españolas de Daniel Sancho quien, entre otras cosas, dijo: “No sé lo que va a pasar y a la prisión a la que va a ir. Vamos a agotar la vía de los dos recursos. Vamos a ver qué pasa con los recursos. Nosotros hemos hecho la mejor defensa posible. No me interesa lo que haya dicho el abogado defensor”.

Cuando se invitó a Beatriz de Vicente si quería decirle algo a Balfagón, la tertuliana de Espejo público respondió: «Yo no voy a establecer un diálogo con la señora Balfagón ni por teléfono ni en un plató. .No quiero entrar en un rifirrafe televisivo y que sea un circo».

«El abogado estaba a por uvas»

Carmen Balfagón cortó la llamada y De Vicente continuó señalando a la defensa de Daniel Sancho: «Allí, en esa sala (del juicio) no había nadie. Había un abogado de turno de oficio que se lo tomó con una tranquilidad pasmosa. Me dijeron que meditaba pero se dormía. El día estrella de cualquier abogado defensor es el día en el que declara el jefe de la investigación y allí nadie hizo preguntas. El abogado estaba a por uvas. El fiscal lo fulminó».

La periodista Elisa Beni le recordó a su compañera que los abogados españoles, al no estar titulados en Tailandia, ni siquiera han estado en la lectura de la sentencia pero de Vicente aclaró que «ellos dicen que han preparado la estrategia».

De Vicente, que como ya se ha mencionado, tuvo la oportunidad de hablar con Daniel Sancho y de estar en el juicio quiso decir que: «Está claro que aquí hay una víctima que es Edwin Arrieta y una familia destrozada pero, a mí, Daniel Sancho me dio mucha pena porque le vi solo. Me llegó a decir que Yo me defiendo solo. Soy mi mejor defensa. A mí me dio pena, como abogada, la situación en la que estaba. El padre estaba ahí con todos los papeles del expediente y eso no lo tiene que hacer un padre si no un abogado. Ha habido desamparo de la defensa».

La abogada describió cómo, en pleno juicio, Daniel preguntaba a su padre por ciertas cosas y él miraba en los papeles: «Nadie preguntó nada. Nadie rebatía. Yo no soy nadie para criticar a la defensa, yo digo lo que yo vi. Esta sentencia era esperable por la contundencia de las pruebas. Y los argumentos de la defensa eran kafkianos. Lo que a mí me sorprende es que la defensa diga que no se esperaba la sentencia».