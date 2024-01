Un reportero de ‘Espejo Público’, agredido por un grupo de okupas: «¡Voy a salir con la pipa!»

La profesión de reportero es una de las más sufridas dentro del mundo del periodismo, siendo ellos los que deben acudir al lugar de la noticia, por incómodo o peligroso que sea. Ha sido el caso de Javi Fuente, el reciente fichaje de Espejo Público, que ha vivido una situación de peligro al acudir al barrio de San Blas, en Madrid, donde un grupo de okupas han tomado unos barracones para utilizarlos como punto de venta de droga.

Los vecinos del barrio, uno de los más populares de la capital, viven en el miedo constantes desde hace semanas, cuando un grupo de traficantes han tomado el control de los vestuarios portátiles que se han instalado junto a unas pistas deportivas. El uso debería ser para que los chavales, en su mayoría niños de entre 8 y 10 años, pudieran cambiarse antes de jugar al fútbol, pero lo que allí ocurre en realidad es muy distinto.

Denominados como narcovestuarios, allí se vende droga durante las 24 horas del día y son utilizados como narcosalas para que los compradores consuman todo tipo de sustancias. A escasos metros cada día acuden familias y niños para entrenar y jugar partidos, lo que ha provocado miedo y todo tipo de conflictos.

Al comenzar la conexión, el periodista ha aparecido con una barra de hierro de tamaño considerable explicando que se la habían lanzado, tanto a él como a su compañero cámara. «Nos reciben como en Vietnam», decía para intentar explicar la tensión que se vive en ese lugar.

Lo que ocurrió en los siguientes minitos no fue mucho mejor, ya que las amenazas al equipo de Espejo Público subieron de tono por parte de los señalados. «¡Para ya coño! ¡Cojones! ¡Voy a salir con la pipa, para que veas lo que es una pipa de verdad!», gritaban ante la llegada de las cámaras.

Como si de un reportaje de Callejeros se tratase, los okupas han querido dar una explicación y dejar claro que no debería haber problemas con los niños y las familias. «Estamos enganchados a las drogas. Hay más vestuarios, no sé, unos seis o siete. A mi nadie me ve consumir drogas por que yo las consumo dentro, con la puerta cerrada», intentaban justificarse.

Pero la opinión de los vecinos y usuarios de esos vestuarios es muy distinta cuando han sido preguntados. «Hay muchas broncas y no respetan nada. Tenemos los coches destrozados y tenemos miedo», han relatado algunos muy enfadados con la situación.

Para sorpresa de los espectadores de Espejo Público, en pleno directo uno de los okupas ha querido dar su versión y hablar ante los micrófonos ocultando su cara. «Es normal que se quejen los vecinos porque aquí se lían unas que no son normales. Yo veo fatal que estén aquí con los niños. La solución es que nos den una casa para vivir dignamente porque nosotros fumamos, pero no vendemos», ha asegurado.

Lo más rocambolesco de esta situación es que apenas a 100 metros se encuentra una comisaría de Policía, pero eso no impide que se realicen estas actividades sin ningún control. Los agentes, lejos de poder intervenir, solo pueden hacer una labor de vigilancia sin actuar, ya que necesitan una orden judicial que no parece llegar para tomar cartas en el asunto.