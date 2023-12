Pilar Vidal lo vuelve a hacer: se ‘duerme’ en un plató de ‘Espejo Público’

Pilar Vidal se ha convertido en los últimos meses en una de las periodistas y colaboradoras de moda en el mundo del corazón, especialmente desde que se soltase en su paso por Sálvame. Allí ya protagonizó grandes momentos, pero se ha vuelto a quedar ‘dormida’ en el plató de Espejo Público.

Todo parecía ir con normalidad en la sección de corazón del espacio de Antena 3, pero un mensaje que aparecía en pantalla les hacía saltar las alarmas. «Pilar Vidal se relaja. Cazamos a Pilar Vidal un poco ‘distraída’, ¿no le interesa el resto del programa?», se ha podido leer en pantalla ante la sorpresa de todos.

Gema López, presentadora de la sección de corazón del espacio, dejaba caer que a la periodista no le importaba nada lo que estaba pasando en plató. «Pilar, ¿no te interesa el resto del programa?», le ha preguntado sabiendo que le iba a molestar.

En ese momento la valenciana se daba cuenta de que la habían pillado relajándose en un momento en el que pensaba que estaría fuera del alcance de las cámaras. «¡Eres lo peor, Alberto!», le ha gritado al director, el verdadero culpable de sacar esa imagen en antena.

Todo ocurrió durante un corte de publicidad y en otra sección en la que ella no estaba involucrada, por lo que decidió tomarse uno de sus famosos respiros que se convirtieron en virales en Sálvame. Pese a que solo se ha podido ver ese momento, lo cierto es que sus compañeros ha desvelado que durante su paso por maquillaje ya se estaba quedando dormida.

Aunque en un principio se ha dedicado a atacarla, Gema López ha salido en defensa de su compañera y ha querido explicar que tiene una agenda muy apretada. Lo cierto es que Pilar trabaja en un conocido periódico, además de ser colaboradora en varios programas de televisión.

«Ya me ha reñido el director y me ha dicho que no salga», se ha quejado Pilar ante las cámaras, lo que ha servido para que el resto de compañeros se tomase a broma sus palabras: «Salir, puedes salir, es más, si te vale con esta micro-siesta, genial».

La protagonista, visiblemente enfadada, ha dejado claro que solo «estaba relajándome, estaba pensando todo lo que estaban diciendo» y ha defendido que sí estaba pendiente: «Vosotras si que no sabéis los sucesos que han estado hablando, yo sí».