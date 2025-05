Su final te va a dejar helado: es la mejor película de Denis Villeneuve y no es ni ‘Sicario’ ni ‘Dune’

En la actualidad, todo el mundo lo conoce por trabajos de la impronta de La llegada (2016), Sicario (2015) o la dilogía del universo de Dune. Sin embargo, la mejor película de Denis Villeneuve fue en realidad uno de sus primeros filmes. Considerado como uno de los mejores cineastas de nuestros tiempos, el autor canadiense ha brillado tanto en el campo del thriller como en el terreno de la ciencia ficción, teniendo la admiración de compañeros de profesión a la altura de Steven Spielberg, James Cameron o Christopher Nolan. Pero antes de colaborar con las grandes estrellas de Hollywood y de tener presupuestos gigantescos, el director firmó la que todavía es a día de hoy una de sus cintas mejor valoradas. Hablamos cómo no de Incendies (2010).

Nacido en 1967 en Gentilly (Canadá), Villeneuve inició su carrera dirigiendo videoclips para algunos de sus compatriotas musicales. Nombres como Daniel Bélanger o la banda Bundock Lanoie, ofrecieron sus canciones Ensorcelée o Ne me dis pas a las habilidades de un realizador que por aquel entonces todavía no había cumplido la treintena. Aunque su pasión por la ciencia ficción antes de La llegada, ya aparecía en su vídeo musical Querer from Alegria para el Cirque du Soleil, el cual estaba ambientado bajo una estética posapocalíptica, los inicios de su imaginario fílmico estuvieron estrechamente ligados a un perfil dramático, con su ópera prima Un 32 de agosto en la Tierra (1998) o su segundo largometraje, Maelström (2000) (ambas disponibles en Filmin). Producciones que poco a poco, lo iban situando como uno de los autores audiovisuales más prometedores del país de Les Roges.

No obstante, el salto narrativo definitivo llegaría con Polytechnique (2009) y sobre todo, con la huella que dejaría Incendies en la Academia norteamericana. Porque entre otras cosas, su historia de traumas en la Guerra del Líbano llegó a entrar en las quinielas de la categoría de mejor película de habla no inglesa, dentro de una edición donde también se encontraban a apuestas como Biutiful o Canino y que terminaría llevándose la danesa En un mundo mejor.

¿De qué trata ‘Incendies’?

La sinopsis oficial de Incendies es la siguiente: «Jeanne y Simon Marwan son dos gemelos que viven en Canadá cuya madre Nawal, tras pasar sus últimos días sin hablar, acaba de fallecer. En el acto de apertura del testamento, el notario les da dos cartas que deben ser entregadas a un padre al que creían muerto y a un hermano cuya existencia desconocían. Jeanne decide entonces emprender un viaje al Líbano para intentan localizarlos y encontrar respuestas a su existencia, pero Simon no quiere saber nada del tema».

Basada en la obra de teatro de Wajdi Mouawad, el propio director y Valérie Beaugrand-Champagne configuraron un guion con uno de esos giros finales de guion que no se olvidan fácilmente. En el reparto de la que para muchos críticos es todavía la mejor película de Denis Villeneuve, encontramos a varios actores un tanto desconocidos para el gran público. El casting se completa con Lubna Azabal (Red de mentiras, 2008), Maxim Gaudette (Confesiones de un asesino a sueldo), Mélissa Désormeaux-Poulin (Épidémie, 2020) y Remy Girard (La caída del imperio americano, 2018).

La mejor película de Denis Villeneuve

Hablar de la mejor película de una figura del audiovisual con un legado de la talla del de Denis Villeneuve, podría parecer un tanto arriesgado. Pero si nos vamos a su nota media en por ejemplo webs reconocidas como Filmaffinity, Incendies mantiene la nota media más alta de su filmografía, empatada con Dune: Parte dos con un 7,7/10.

Un lujo que todavía tiene más mérito si observamos el nivel autoral de un artista que nos ha regalado thrillers impecables del nivel de Prisioneros (2013) y, propuestas tan arriesgadas como Enemy (2013) o Blade Runner 2049 (2017). Incendies además, mantiene un 91% de críticas positicas en la web de Rotten Tomatoes. Tendremos que esperar al 2026 para ver si el estreno de Dune: Mesías consigue diezmar y superar a un filme que ya tiene más de 15 años.

¿Dónde está disponible?

Con poco más de dos horas de duración, Incendies está disponible bajo suscripción en Prime Video y Filmin. Una apuesta perfecta que ten tendrá pegado a la pantalla desde el minuto uno y que de seguro, terminarás como espectador recomendándola a todos tus allegados.