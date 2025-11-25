Es la favorita de los fans de ‘Mi reno de peluche’: la serie de 8 episodios de Netflix que es mucho mejor

El pasado 13 de noviembre se estrenó en Netflix la serie de suspense La bestia en mí, y a pesar de la competencia de El cuco de cristal, que también acaba de llegar a la plataforma de N roja se está convirtiendo en una de las más vistas. Cuenta la historia de Aggie Wiggs, una conocida escritora que se retiró de la vida pública tras la muerte de su hijo para intentar reconstruir su vida. Todo cambia para ella cuando conoce a Nile Jarvis, un hombre con un oscuro pasado con el que siente una gran conexión que se transformará en una obsesión peligrosa. El papel de la Aggie lo interpreta la actriz Claire Danes, a la que todos conocemos por su papel en Homeland, y solo por verla de nuevo en acción merece la pena ver esta serie. Una buena opción para los que les ha gustado la ficción El reno de peluche y están buscando en el catálogo de Netflix una serie de suspense de calidad.

La bestia en mí ha sido creada por Gabe Rotter y cuenta con 8 episodios de unos 50 minutos aproximadamente. Una serie dirigida por Antonio Campos que ha contado en la producción con Jodie Foster y Conan O’Brien y con Daniel Pearle como guionista. Esta original serie es una de esas ficciones que mantiene al espectador en tensión desde el primer episodio. Además de contar con el plauso de los usuarios de Netflix, la serie ha sido aclamada por la crítica especializada como se puede ver por la puntuación de un 83% en la web Rotten Tomatoes. La bestia en mí es una buena serie de suspense que no te puedes perder.

¿Qué ocurre en la serie La bestia en mí?

Aggie Wiggs, papel interpretado por la actriz Claire Danes, es una escritora de éxito que ha decidido retirarse durante temporada tras la muerte de su hijo. Todo cambia para ella cuando compra la casa de al lado Nile Jarvis (Matthew Rhys) en la localidad de Oyster. Un hombre que esconde un oscuro pasado y que, aunque al principio habla con él y le cae bien, luego siente que le está escondiendo algo. Aggie se entera de que Niles Jarvis es un magnate inmobiliario que es conocido por ser el principal sospechoso de la desaparición de su esposa.

Lo que comienza como una conexión intensa con su vecina pronto se transforma al conocer su pasado en una obsesión peligrosa. Aggie decidirá cazar al monstruo y será capaz de hacer cosas que nunca habría imaginado. Una serie en la que el suspense se lleva hasta el límite y que engancha con sus inesperados. Una serie que destaca por su original trama y la excelente interpretación de los dos actores protagonistas Claire Danes y Matthew Rhys.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas son la actriz Claire Danes que da vida a Aggie Wiggs, la escritora que se ha retirado tras la muerte de su hijo, y el actor Matthew Rhys que interpreta el papel de Nile Jarvis, el hijo de un magnate inmobiliario que se muda a la casa de al lado.

La actriz Brittany Snow interpreta el papel Nina Jarvis, la segunda esposa de Nile, que es tiene una galería de arte en Manhattan y Natalie Morales el de Shelley Morris, la exesposa de Aggie, que es pintora abstracta. También en el reparto están los actores David Lyons como Brian Abbott, un agente del FBI, Tim Guinee como Rick «Wrecking Ball» Jarvis, el tío de Nile, que forma parte de su equipo de seguridad, Deirdre O’Connell como Carol McGiddish, la amiga y agente literaria de Aggie, Bubba Weiler como Teddy Fenig, el conductor que mató al hijo de Aggie y Hettienne Park como la agente del FBI Erika Breton.

En el reparto también están los actores Aleyse Shannon,Julie Ann Emery, Amir Arison, Jonathan Banks, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, y Leila George, entre otros.

La serie La bestia en mí está sorprendiendo a muchos usuarios de Netflix por sus giros increíbles de la trama, la buena interpretación de los protagonistas y el ritmo intenso que logra mantener desde el principio y para muchos en este momento esta serie es de las mejores que se pueden encontrar en su catálogo. La bestia en mí es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de misterio y suspense y los que están buscando una serie perfecta para un maratón de fin de semana.

Además de esta original ficción, en el catálogo de Netflix se pueden encontrar otras series de suspense que mantienen una tensión similar basadas en novelas del escritor Harlan Coven como Engaños, Quédate a mi lado, El inocente, Safe, Bosque adentro, Por siempre jamás y No hables con extraños, entre otras.