Estos son los mejores memes de la gala de los Oscar 2024

La 96 edición de los Premios Oscar se ha celebrado este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). La gala ha dejado a Oppenheimer de Christopher Nolan como la mejor película del año con siete galardones, entre los que se encuentran el de mejor director, mejor actor de reparto o mejor fotografía. Y, como viene siendo habitual, las redes sociales se llenaron de memes y momentazos.

Otros ganadores de la noche fueron: Emma Stone como mejor actriz protagonista por su actuación en Pobres Criaturas, Da’Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto por Los que se quedan, Cord Jefferson por mejor guión adaptado por American Fiction, o Billie Eilish por la mejor canción en la película Barbie. Unos premios muy comentados y criticados.

La creatividad de los espectadores de los Premios Oscar ha quedado reflejada en la infinidad de memes que inundan las redes sociales. El perro Messi de Anatomía de una caída ha sido uno de los grandes protagonistas de los comentarios, pero también la polémica alfombra roja y los looks de las estrellas, Cillian Murphy y sus caras, e incluso se ha colado hasta la política española.

And The Oscar goes to Felix Buñuelos , por su declaración en los medios Felicitándose por la ley de Amnistía#Oscars2024 pic.twitter.com/oJEN9KLzCW

— Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) March 11, 2024