El papel que Ryan Gosling perdió por estar «demasiado gordo»

Sin estar nunca en las quinielas de “mejor actor de la industria”, Ryan Gosling se ha ido ganando el cariño del público con su capacidad para destacar en múltiples géneros. Una fama que ha crecido todavía más (si es que esto era posible) con su personaje de Ken en Barbie. La cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie sigue arrasando y dominando la cartelera mundial desde que se estrenase el pasado 20 de julio. El amor que los fans le están otorgando a la película parte precisamente de un potente casting, en el que parece claro que tanto Robbie como Gosling parecen haber nacido para interpretar a los dos muñecos de Mattel. Sin embargo, no hace mucho, el actor de La la land perdió un importante papel por estar “demasiado gordo”.

Parece mentira que luciendo ese físico tan espectacularmente definido en la actualidad haya existido en algún momento un Ryan Gosling fuera de forma. Pero al igual que el actor canadiense ha obtenido papeles tan memorables como el de Blade Runner 2049, Blue Valentine o Crazy, Stupid, Love, del mismo modo ha rechazado o perdido otros por el camino. El ejemplo que nos ocupa hoy es el de The Lovely Bones. En el filme post El señor de los anillos de Peter Jackson, Gosling iba a interpretar a Jack Salmon, el padre en la ficción de Saoirse Ronan.

Y es que según THR, Gosling reveló que en realidad fue despedido tan sólo unos días antes de que comenzase la producción basada en la novela homónima de Alice Sebold. El dos veces nominado al Oscar estaba preparado para interpretar a Jack, el padre que busca desesperadamente a su hija en la cinta. Para prepararse para el papel, Gosling engordó unos 27 kilos pues se pensaba que el personaje debía estar pasado de peso, algo que no hizo otra cosa que provocar sendos enfrentamientos entre él y Peter Jackson por esas mismas desavenencias sobre el rol.

Cuando este apareció en el ser, automáticamente y según las propias palabras del intérprete, pasó a ser un “gordo y desempleado”, perdiendo la oportunidad de interpretar a Jack antes de que comenzase el rodaje. Ahí es donde entró Mark Wahlberg, quien finalmente encarnaría al padre de la protagonista. No creemos que Gosling se arrepienta demasiado de no haber participado en The Lovely Bones. El filme no consiguió ser un éxito en la taquilla, ni tampoco convenció a la crítica internacional.