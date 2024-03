La ‘otra alfombra roja’ de los Premios Oscar: el afterparty, al detalle

Mientras en el Dolby Theatre de Los Ángeles se entregaban los Premios Oscar, en otros puntos de la ciudad de Los Ángeles se han celebrado las tradicionales fiestas relacionadas con esta jornada tan importante para el mundo del cine. Muchos de los asistentes a la gala de entrega de los premios acuden después de terminar la ceremonia a alguna de las fiestas que se organizan en otras zonas de la ciudad, aunque otros que no están convocados a la gran noche del séptimo arte sí que se prodigan por las fiestas, entre las cuales destacan, sobre todo, la de Elton John y la de Vanity Fair. Una alfombra roja paralela a la oficial donde derrochan estilo y glamour muchos de los rostros conocidos de la industria del entretenimiento y que no tienen nada que envidiar a la principal.

Sylvie Meis en la fiesta de Elton John. / Gtres

La fiesta de Elton John

Año tras año, el cantante Elton John y su marido David Furnish organizan una fiesta el mismo día en el que se entregan los Premios Oscar a través de su fundación para recaudar fondos para los afectados por el VIH. Una velada en la que no faltan las subastas y las actuaciones y que, a pesar de que no suele ser tan multitudinaria como otras fiestas, sí que cuenta con la presencia de destacadas personalidades. Este año, por ejemplo, no han faltado la holandesa Sylvie Meis, Heidi Klum, Sophia Bush, Zooey Deschanel o Donatella Versace.

Heidi Klum en la fiesta de Elton John. / Gtres

La fiesta de Vanity Fair

Es, sin lugar a dudas, la fiesta más importante que se celebra de manera paralela y posterior a la entrega de los Premios Oscar, y la que acuden la mayoría de las personalidades destacadas del mundo del cine. La revista celebra la fiesta desde el año 1994 y a ella suelen asistir también los premiados y premiadas, una vez que termina la gala y han pasado por el Baile del Gobernador.

Meg Ryan en la fiesta de Vanity Fair. / Gtres

Por la alfombra roja de esta fiesta han desfilado, por ejemplo, Meg Ryan, Chrissy Teigen, Jessica Alba o Monica Lewinsky. Pamela Anderson ha sorprendido con su imagen más natural, a cara lavada y ligeramente despeinada. Diane Kruger, guapísima con un llamativo vestido con transparencias, mientras que Selma Blair ha apostado por su versión más atrevida con un sugerente look en rosa y negro.

El Baile del Gobernador

Es la fiesta ‘oficial’ tras la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Se trata de una celebración a la que asisten los premiados y premiadas, así como los nominados y, según ha trascendido, este año habrá un gran protagonismo de la gastronomía española, sobre todo, del jamón ibérico. El chef australiano Wolfang Puck es el encargado del menú y él mismo ha declarado en alguna ocasión que es un apasionado de la comida española y del Real Madrid.

Otras fiestas

En una noche tan especial como la de la entrega de los Premios Oscar no es extraño que la ciudad de Los Ángeles se llene de fiestas para celebrar el importante papel del mundo del cine. Además de las fiestas más destacadas, también hay otras de menor calado, como es el caso de la fiesta de la Warner Bros o la fiesta de A24.