Los disfraces de Heidi Klum más emblemáticos, la reina de Halloween

La llegada de octubre es sinónimo de preparativos para una de las fiestas más esperadas del año: Halloween. Con el 31 de octubre a la vuelta de la esquina, la cultura de la Noche de Brujas se vuelve cada vez más popular, con disfraces sorprendentes y celebraciones extravagantes que invaden las calles y redes sociales. Con ello, llegan los disfraces de Heidi Klum, quien ha convertido su fiesta de Halloween en un evento mundialmente famoso.

En 2025, los estilos de Halloween han evolucionado para fusionar lo clásico con lo moderno, ofreciendo una variedad de opciones para quienes buscan destacar en la Noche de Brujas. Heidi Klum ha sido una de las figuras más innovadoras en cuanto a disfraces de Halloween, destacándose por su capacidad para sorprender año tras año. Su caracterización es tan impresionante que no solo roba miradas en su fiesta, sino que también se convierte en un tema viral en redes sociales. Entre los disfraces más impactantes de los últimos 10 años, se encuentran el ET (2024), Pavo Real (2023), Gusano (2022) y el inolvidable Alien (2019), sin olvidar su impactante versión de Fiona en 2018.

Los disfraces de Heidi Klum: la reina del Halloween

Cada 31 de octubre, Heidi Klum se convierte en el centro de atención gracias a sus disfraces sorprendentes, que parecen desbordar creatividad y originalidad. Lo que la hace aún más especial es su dedicación a la perfección, transformándose en personajes tan icónicos como monstruos, animales y figuras fantásticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum)

De gusano

Sin duda, en 2022, Heidi Klum superó todas las expectativas. Después 10 horas de caracterización su apariencia cambió por completo al disfrazarse de un gusano. De hecho, a través de las redes sociales publicó el proceso de creación de este diseño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prime Video (@primevideo)

Klum ha logrado mantenerse a la vanguardia de la cultura del Halloween, realizando transformaciones tan impresionantes que su fiesta de disfraces se ha convertido en una tradición anual, tanto para sus seguidores como para los medios de comunicación.

ET (2024)

En 2024, Heidi Klum se transformó en ET, el extraterrestre de la película clásica E.T. El Extraterrestre. El disfraz, que fue uno de los más complejos de su carrera, incluyó una máscara increíblemente detallada, luces y efectos especiales.

La modelo llevaba una mochila inflable que recreaba la imagen de ET siendo transportado por el protagonista, una pieza que la hizo aún más realista. Sin duda, este disfraz será recordado por su nivel de detalle.

Pavo Real (2023)

En 2023, Heidi sorprendió a todos al transformarse en un pavo real. Su vestido cubierto de plumas multicolores, que imitaban las majestuosas plumas del ave, fue tan impresionante que parecía una obra de arte. La modelo caminaba rodeada por una estructura que replicaba el abanico del pavo real, dejando a todos boquiabiertos.

Gusano (2022)

Heidi no tuvo miedo de ser original y se convirtió en un gusano gigante. Su traje inflable la transformó en una enorme criatura arrastrándose por el suelo, creando una experiencia visual única. Este disfraz destacó por su humor y la forma en que desafió las expectativas típicas de Halloween.

Momia (2021)

En 2021, Heidi Klum eligió un clásico: la momia. Sin embargo, su versión de la momia fue completamente moderna, con vendas que no solo cubrían su cuerpo, sino que se extendían en una estructura más estilizada y elegante.

Paredes y Sábanas (2020)

En medio de la pandemia de COVID-19, Heidi optó por un diseño más conceptual: se cubrió con sábanas y elementos que la hacían parecer una pared de ladrillos. Esta propuesta de disfraz fue única por su minimalismo y simbolismo, representando la idea de aislamiento y separación, pero siempre con un toque de estilo.

Alien (2019)

El 2019 fue el año del alien. Heidi Klum se transformó en un extraterrestre con una cabeza gigantesca, la cual fue diseñada con materiales inflables y prótesis.

Fiona (2018)

En 2018, Heidi se hizo pasar por Fiona, el personaje de Shrek. El disfraz incluyó una máscara increíblemente detallada y una peluca que replicaba perfectamente el look de Fiona, haciendo que la modelo se viera completamente diferente.

Hombre Gato (2017)

La versión de Catwoman u Hombre Gato que Heidi eligió en 2017 estuvo llena de sensualidad y elegancia. El traje ajustado, el maquillaje oscuro y los detalles felinos, como las garras, hicieron que su personaje fuera oscuro y misterioso, muy al estilo de los cómics.

Jessica Rabbit (2015)

El disfraz de Jessica Rabbit fue uno de los más populares de Heidi, y no es para menos. Su vestido rojo brillante, el maquillaje glamuroso y la melena roja encarnaron perfectamente a este icónico personaje de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Clones (2016)

En 2016, Heidi llevó el concepto de los disfraces grupales a otro nivel. Se presentó rodeada de clones suyos, lo que creó una atmósfera surrealista. Cada «clon» llevaba el mismo traje y maquillaje, haciendo que la fiesta se sintiera como una invasión de versiones de Heidi.