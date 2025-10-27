Tus amigas se morirán de envidia con estas uñas para Halloween: calabazas y telas de araña

Halloween ya no se celebra solo con disfraces y maquillaje. Las uñas se han convertido en un complemento imprescindible para completar cualquier look terrorífico —o elegante—, y cada año surgen nuevas tendencias que reinventan los clásicos. Desde diseños inspirados en películas de culto hasta manicuras minimalistas con un toque oscuro, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que las uñas para Halloween reflejen la personalidad de quien las lleva, aportando ese detalle final que marca la diferencia.

Cada temporada, las firmas especializadas en manicura lanzan colecciones dedicadas a esta festividad. Una de ellas es Essie, que propone una amplia gama de estilos: desde los más divertidos y coloridos hasta los más sofisticados y góticos. Porque celebrar Halloween no implica necesariamente optar por lo siniestro; también puede ser una oportunidad para jugar con la creatividad, experimentar con texturas y, sobre todo, divertirse. Lo mejor de estas tendencias es que permiten adaptar el nivel de dramatismo al gusto personal: desde lo más discreto hasta lo más llamativo. Lo importante es que las uñas para Halloween reflejan la esencia del disfraz y contribuyan a esa sensación de transformación que caracteriza a la noche del 31 de octubre. A continuación, repasamos las tendencias más destacadas para este año y cómo adaptarlas fácilmente en casa.

Las mejores uñas para Halloween

El color calabaza, un protagonista este Halloween

Nada simboliza mejor Halloween que las calabazas. Por eso, este diseño de uñas sencillo es una opción ideal para quienes prefieren algo fácil de hacer, pero no quieren dejar pasar la ocasión de rendir un pequeño homenaje a esta celebración con una manicura temática.

Además, la gama de los tonos ocre y calabaza son una tendencia para toda la temporada de otoño, por lo que podrás lucir tus uñas más allá de la noche de Halloween.

Uñas Essie.

El regreso del negro brillante y los tonos metálicos

El negro vuelve a ser el gran protagonista de las uñas para Halloween, pero con un giro más pulido y moderno. En lugar del acabado mate que dominó las temporadas anteriores, este 2025 destaca el negro brillante con efecto gel, que aporta profundidad y elegancia.

Según la guía de tendencias de Essie España, los tonos oscuros siguen siendo tendencia durante octubre, especialmente cuando se combinan con destellos metálicos o con detalles en dorado.

Los esmaltes metalizados en cobre, bronce y plata también están en auge. Aplicados sobre una base oscura, crean un efecto de “armadura” que combina perfectamente con disfraces de bruja, vampiresa o guerrera futurista. Además, los tonos cromados se adaptan tanto a uñas largas como cortas, ofreciendo un acabado sofisticado sin perder el espíritu festivo de la noche más misteriosa del año.

Diseños minimalistas con guiños terroríficos

No hace falta tener grandes dotes artísticas para lucir unas uñas para Halloween. La tendencia “less is more” también ha llegado a esta celebración. Pequeños detalles —como una telaraña, detalles en rojo que simulen sangre o un rayo en tono plateado— son suficientes para lograr un look temático sin resultar excesivo.

Según la Cosmetics Design North America, el minimalismo decorativo está ganando terreno frente a los diseños saturados. Los usuarios buscan cada vez más «acabados limpios con un toque de personalidad». En ese sentido, las uñas nude con dibujos sutiles en negro o los acabados translúcidos con pequeños brillos se han convertido en los favoritos de quienes quieren celebrar Halloween con estilo, pero sin caer en el exceso.

Efecto sangre y detalles acorde a la ocasión

Otro diseño que ha ganado popularidad es el efecto sangre, ideal para complementar disfraces de vampira o zombie. Se consigue aplicando una base clara o nude y luego añadiendo gotas de esmalte rojo oscuro en la parte superior, dejando que caigan de manera irregular. Aunque parece elaborado, este diseño de uñas para Halloween es sorprendentemente fácil de realizar con un pincel fino o incluso con un palillo de madera.

Uñas Essie

Si eres fan de la manicura con base en tono nude, hay una amplia variedad de diseños que se pueden hacer con tu color de base. Encima podrás añadir pequeños fantasmitas, murciélagos, lunas, rayos, gatos negros, ojos terroríficos, ¡lo que se te ocurra!

La manicura de Halloween no es solo una cuestión estética, sino parte integral del look. Una capa negra con detalles en plata puede acompañar un disfraz más tradicional de bruja, mientras que los tonos rojizos degradados son perfectos para un atuendo de vampira. Si la idea es algo más divertido, los diseños en naranja y negro con pequeñas calabazas o fantasmas son un acierto seguro.

Trío de colores

El trío compuesto por el naranja, el malva-rosado y el negro es una de las combinaciones perfectas para lucir una manicura de lo más terrorífica en Halloween.

Por eso Vitry propone lucir una mani-pedi en estos tonos, perfectos para combinar con cualquier disfraz u outfit a juego con esta fecha tan señalada del calendario.